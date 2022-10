Sanzioni soft: gli oligarchi russi pagano i loro yacht in Francia e Spagna

Ci sono sanzioni “morbide” che fanno più il solletico di altre. Tanto che alcuni Paesi sono arrivati quasi ad aggirarle. È il caso dei super yacht congelati in giro per l’Europa, di proprietà dei ricconi oligarchi di Mosca: la novità è che ora Spagna e Francia hanno autorizzato i padroni di queste mega imbarcazioni a pagare l’equipaggio e tutto ciò che serve per la loro manutenzione. La notizia è stata data dalla Reuters, che ha consultato tre diverse fonti affidabili. In Spagna sono sei le navi sotto provvedimento dopo le misure imposte per l’invasione russa dell’Ucraina a febbraio. La maggioranza degli uomini d’affari russi a cui appartengono sta però provvedendo di sue spese al mantenimento di questi yacht, anche se in teoria dovrebbero essere impossibilitati a effettuare transazioni finanziarie negli Stati in cui sono sanzionati. I governi spagnolo e francese stanno però autorizzando i pagamenti ai sensi della legislazione dell’Ue e in base a norme nazionali. Non un grande segnale di mano ferma, in un clima generale in cui le proposte di Stati Uniti e Unione europea di vendere i beni sequestrati ai russi e dare i proventi all’Ucraina si sono arenate.

LEGGI ANCHE: Yacht a rischio sanzioni, ecco come gli oligarchi russi corrono ai ripari

Il premier spagnolo Sanchez aveva promesso di colpire «duramente» gli alleati dello zar

Il ministero delle Finanze spagnolo per esempio ha detto alla Reuters che esiste una legge del 2014 – adottata dopo l’annessione della Crimea da parte della Russia – che consente alle persone sanzionate di effettuare pagamenti essenziali per il mantenimento dei beni. Eppure l’obiettivo delle sanzioni contro Mosca e contro gli uomini vicini a Vladimir Putin era quello di prendere di mira beni di lusso. A marzo non a caso il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez, annunciando il congelamento di uno yacht in Spagna, aveva promesso di colpire «decisamente» e «duramente» gli alleati dello zar. Poi le cose non sono andate proprio così. Finora è stata venduta una sola imbarcazione congelata: l’Axioma, messa all’asta a Gibilterra ad agosto per volere di una banca, JP Morgan, piuttosto che di un governo.

I costi di manutenzione sono spiccioli, le sanzioni non sembrano così penalizzanti

James Jaffa, avvocato della società britannica Jaffa & Co specializzata in yacht, anche per clienti russi, ha spiegato che i costi di manutenzione di queste barche erano spesso «spiccioli» per i loro proprietari, mentre il mancato pagamento delle commissioni potrebbe consentire a creditori come i cantieri navali di chiedere che i tribunali autorizzino il sequestro e la vendita di uno yacht per liquidare i debiti. «Le sanzioni non sembrano avere l’effetto paralizzante previsto», ha detto Jaffa. La società di gestione portuale Ocibar ha confermato che i proprietari di due yacht congelati sotto le sanzioni in Spagna e ormeggiati nelle sue strutture a Tarragona e Maiorca – il Crescent e il Lady Anastasia – stavano effettuando regolarmente pagamenti, anche per le tasse di attracco e il mantenimento di un equipaggio ridotto. Le autorità spagnole ritengono che la Crescent sia controllata da Eduard Khudainatov, un ex capo sanzionato del gigante energetico russo Rosneft. La Lady Anastasia è registrata come di proprietà di una società denominata Homeland Shipping Limited, ma dietro dovrebbe esserci Alexander Mikheev, il capo sotto sanzioni della società di armi Rosoboronexport.

Uno yacht rilasciato per errori procedurali durante il sequestro

In Francia, cinque yacht sono stati congelati. Alexey Kuzmichev, l’azionista sanzionato dell’Alfa Bank russa, ha pagato le sue due navi ferme a Cannes e Antibes in base alla già citata legge dell’Unione europea del 2014 che consente pagamenti per il mantenimento delle proprietà congelate. Oltretutto, un tribunale all’inizio di ottobre ha ordinato il rilascio dello yacht ad Antibes a causa di errori procedurali durante il sequestro. Insomma, non sembrano essere queste le misure chiave per colpire il sistema di potere intorno a Putin.