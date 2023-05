Sanzioni alla Russia, nuovo pacchetto Ue: nel mirino gli “Stan” e soprattutto la Cina

L’Unione europea si appresta a varare l’undicesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, per cercare di indebolire la macchina militare di Vladimir Putin. Per la prima volta, la proposta includerà contromisure anche nei confronti dei Paesi che stanno aiutando Mosca a eludere l’embargo commerciale di Bruxelles. Come scrive Politico, la Commissione ha messo nel mirino «persone ed entità che eludono le misure restrittive dell’Unione con attività che hanno lo scopo o il risultato di vanificare i divieti di tali misure», ovvero «società di Paesi terzi, che ottengono merci soggette a restrizioni da società stabilite nell’Unione, che vengono poi fornite alla Russia, direttamente o tramite intermediari».

L’Ue vuole bloccare il flusso di merci in arrivo in Russia da Paesi terzi

Il nuovo round di sanzioni Ue si concentrerà su articoli ad alta tecnologia realizzati in Europa, che venduti a Mosca da Stati extra-Ue potrebbero aiutare lo sforzo militare della Russia in Ucraina: droni, sistemi radar e radio, semiconduttori. L’Ue è intenzionata innanzitutto a interrompere il flusso di merci prodotte inviate in Asia centrale e nel Caucaso, da dove vengono poi spedite in Russia. Tra i primi obiettivi figurano dunque Kazakistan, Tagikistan, Kirghizistan e Turkmenistan, i cui leader hanno raggiunto Mosca per la parata militare della Giornata della Vittoria, così come Uzbekistan e Armenia, che continuano a fare affari con la Federazione Russa, appoggiando di fatto l’invasione dell’Ucraina. Dove oggi, in occasione della Giornata dell’Europa, è arrivata la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

Pechino ha già annunciato «azioni risolute» in caso di sanzioni Ue

La mossa dell’Ue rischia di scoperchiare il più classico dei vasi di Pandora. Al di là degli “Stan”, i principali partner commerciali della Russia sono infatti Cina e Turchia. Come aveva anticipato il Financial Times, per la prima volta dall’inizio dell’aggressione dell’Ucraina, Bruxelles ha proposto di sanzionare società cinesi per il sostegno accordato alla Russia: sarebbero nello specifico sette le aziende finite nel mirino per aver aiutato Mosca e eludere i provvedimenti europei. La mossa ha provocato la reazione del Dragone: «Esortiamo l’Ue a non prendere questa strada sbagliata, altrimenti intraprenderemo azioni risolute per salvaguardare i nostri legittimi interessi», ha fatto sapere il portavoce del ministero degli Esteri cinese Wang Wenbin.

Bruxelles ha frenato a lungo sulle sanzioni a Pechino e Ankara

Alcune delle aziende nel mirino di Bruxelles, come la 3HC Semiconductors e la King-Pai Technology, sono già state sottoposte a sanzioni dagli Stati Uniti. Le altre aziende cinesi nel mirino sono Alpha Trading Investments, Asia Pacific Links, Sigma Technology, Sinno Electronics e Tordan Industry, tutte con sede a Hong Kong. Washington da tempo sta esortando l’Europa ad assumere una linea più aggressiva nei confronti della Cina, ma l’Unione si è a lungo mostrata riluttante a colpire Pechino, sostenendo che non ci fossero prove a dimostrare che stesse fornendo armi a Mosca. Il gigante asiatico, d’altra parte, rimane un grande partner commerciale dell’Unione: meglio non irritarlo. Allo stesso modo, considerata l’importanza della Turchia, ad esempio in una questione come quella dei flussi migratori, Bruxelles ha cercato di non irritare Ankara, che potrebbe – chissà – presto assistere alla caduta del “sultano” Erdogan. Parlando con Politico, una fonte diplomatica ha dichiarato che l’Ue «dovrebbe essere certa di poter portare a termine una misura, prima di proporla». Un altro ha evidenziato la necessità di trovare «un equilibrio tra la repressione dell’elusione delle sanzioni e il mantenimento di legami economici con i principali partner commerciali», come Turchia o Cina.

Nuove sanzioni, serve l’approvazione unanime dei 27 Stati membri

La Commissione europea, scrive Politico, è fiduciosa che il pacchetto offra ai Paesi dell’Ue abbastanza spazio di manovra per applicare dei freni, nel caso la misura proposta fosse considerata politicamente delicata. Il pacchetto di sanzioni richiede l’approvazione unanime dei 27 Stati membri prima di poter essere applicato: la discussione inizierà domani mercoledì 10 maggio.