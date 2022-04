Bologna: l’intervento di Santori sulle oche diventa virale

Mattia Santori, leader delle Sardine, ha fatto un intervento in consiglio comunale a Bologna per denunciare «un fatto increscioso avvenuto lo scorso giovedì», ovvero l’aggressione da parte di due cani scappati al padrone nei confronti di due oche, di proprietà dell’altro consigliere Davide Celli. Il video dell’intervento di Santori, trasmesso in streaming, sta rimbalzando sui social.

Per cortesia dovete ascoltarlo. La tragica perdita di due pennuti. Due minuti di intervento. Durante la guerra. Questi sono quelli che si erano autonominati “eredi dei partigiani”. https://t.co/6mUmt6m3G7 — Carlo Calenda (@CarloCalenda) April 6, 2022

Santori sulle oche, il tweet di Calenda

Il filmato è diventato virale dopo la condivisione su Twitter da parte di Carlo Calenda, leader di Azione: «Per cortesia dovete ascoltarlo. La tragica perdita di due pennuti. Due minuti di intervento. Durante la guerra. Questi sono quelli che si erano autonominati “eredi dei partigiani”».

Santori sulle oche, la denuncia durante il consiglio comunale

All’inizio dell’intervento, Santori ha espresso «a nome del gruppo del Pd e di tutta la maggioranza, vicinanza al consigliere Celli e alla sua famiglia». Nei pressi di Monzuno, due cani fuggiti al controllo del padrone si sono avventati sulle oche che la famiglia Celli teneva nel giardino di casa: il fatto, ha spiegato il leader delle Sardine, è stato riportato anche dallo stesso Celli sulla sua pagina Facebook, «senza nascondere il dolore per i due animali», che facevano parte della famiglia da 14 e 4 anni: «È difficile per chi come me non ha animali domestici capire il rapporto che si sviluppa giorno dopo giorno tra una persona e un cane, ad esempio. Figuriamoci tra un uomo e due oche scontrose e chiassose».

Santori ha poi detto di aver visto di persona la casetta costruita da Davide Celli per proteggere i pennuti dalle faine, puntando il dito contro la superficialità dei padroni e gli allevatori che immettono sul mercato un numero spropositato di molossoidi, auspicando che possa essere Celli «non appena avrà ritrovato la serenità e la passione» ad affrontare in modo approfondito il problema.