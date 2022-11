Santina Renda, come sarebbe oggi la bimba scomparsa 32 anni fa

Si potrebbe riaprire il caso di Santina Renda, bambina che è scomparsa 32 anni fa, ancora cercata oggi dalla sua famiglia. Nel corso della trasmissione Rai Tre, Chi l’ha Visto? è stata fatta vedere una foto della piccola con Age Progression che mostrerebbe la piccola Santina oggi.

L’appello dopo la foto di Santina Renda con Age Progression

Dopo aver mostrato la foto con Age Progression di Santina Renda, la sua famiglia ha voluto lanciare un nuovo appello. Infatti, l’invito è stato quello di «condividere la foto» nella speranza che potesse giungere a Santina oggi, ovunque essa sia. Santina, scomparsa a Palermo ben 32 anni fa, ora sarebbe una donna e potrebbe tentare di ricontattare la sua famiglia originale, come sembra che sia successo con il caso di Angela Celentano.

Ad ogni modo, si riaccende la speranza per la famiglia e ora può esserci un elemento in più per scoprire la verità su uno dei tanti misteri irrisolti che riguardano la scomparsa di bambini piccoli in Italia.

Le parole del legale, della madre e della sorella

Il legale della famiglia di Santina Renda, Luigi Ferrandino, ha spiegato che non è facile ricostruire il volto. Infatti, le sue parole sono state: «Non c’erano informazioni sufficienti attraverso gli strumenti normali per capire quali sono le sembianze di Santina… si sta adottando un sistema per tutte le persone scomparse che si rivolgono alla Manisco World che chiede a me di intervenire».

La madre dopo aver visto la foto invece, è scoppiata in lacrime e ha detto: «Ho sempre sostenuto che è viva. Spero di poterla ritrovare». Anche la sorella di Santina ha parlato di questa nuova speranza dicendo: «Ho provato una forte emozione quando ho visto quell’immagine. Un magone. La donna in quella foto è mia sorella Santina. Chiedo di far diffondere la foto in tutto il mondo. Vorremmo trascorre il prossimo Natale con lei. Ho fiducia. Lei è viva e la rivedremo».