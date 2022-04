Da Vincenzo Vita che ricorda Carlo Lizzani a Giovanna Melandri per la Val Gardena: le pillole del 12 aprile

I costruttori Santarelli a Roma sono famosissimi. E da mercoledì due sale del Palazzo Clementino ai Musei Capitolini, accanto al Medagliere, offrono una preziosa selezione di oltre 660 marmi policromi di età imperiale provenienti dalla collezione capitolina e dalla Fondazione Dino ed Ernesta Santarelli. Grazie a un comodato gratuito decennale, per la gioia del sindaco di Roma Roberto Guatieri, l’allestimento offre una visione sull’immensa quantità di pietre importate a Roma: un’occasione unica per ripercorrere, attraverso forme, colori e fantasie, la storia millenaria della Capitale da un punto di vista artistico ma anche socioculturale, politico ed economico. L’uso dei marmi policromi caratterizzò infatti in modo determinante l’architettura romana di età imperiale. Nella prima sono esposti 82 frammenti policromi provenienti dalla Fondazione Santarelli; l’altra ospita due coppie di campionari, una del primo ’800 con 422 pezzi, sempre della Fondazione, l’altra pertinente alla collezione Capitolina, iniziata nella seconda metà dell’800 dalla famiglia Gui e costituita da 288 formelle. Nella stessa sala è presente anche una testa di Dioniso.

Ashanti lancia i suoi Nft

A 20 anni dal debutto con un disco che ha fatto la storia della musica, rimanendo in cima alle classifiche degli album di Billboard 200 per 55 settimane, vincendo tra le altre cose anche un Grammy Award e diventando la prima artista donna a vendere più di 500 mila album in una settimana, la cantautrice statunitense Ashanti torna a far parlare di sé mettendo piede nel mondo del web3 e degli Nft. L’artista simbolo dell’R&B americano, così, mette a segno un altro primato, diventando la prima artista donna nera co-proprietaria della società di tecnologia musicale web3, Eq Exchange, prendendo il controllo del suo destino creativo e commerciale. Fondata dall’imprenditrice tecnologica canadese Janice Taylor, Eq Exchange è la prima società di web3 di proprietà di una donna, ed è dedicata a responsabilizzare i musicisti e premiare i loro fan attraverso la blockchain tecnologia. «Sono grata che vi stiate scatenando con me da oltre 20 anni», ha scritto su Instagram l’artista, «e adesso finalmente vi darò qualcosa in cambio. Sono entusiasta di annunciare che la mia collezione Nft con Eq Exchange».

Vincenzo Vita ricorda Carlo Lizzani

Vincenzo Vita ricorda Carlo Lizzani: già parlamentare e sottosegretario alle Comunicazioni ai tempi dei governi di Romano Prodi, Massimo D’Alema e Giuliano Amato, Vita nella giornata di mercoledì 13 commemorerà il regista in occasione delle iniziative indette per il centenario della nascita. Oggi Vita è il numero uno di Aamod, ovvero l’Archivio audiovisivo del movimento operaio e democratico, e nella romana Casa del Cinema sarà insieme a storici, studiosi, critici cinematografici e colleghi di Lizzani. L’incontro, introdotto dai promotori del progetto, ovvero Marta Donzelli per il Csc, Vita per Aamod e Giorgio Gosetti per Casa del Cinema, e coordinato dallo storico del cinema Giovanni Spagnoletti, rappresenterà “una sorta di manifesto” per l’intera iniziativa che si articolerà fino alla fine dell’anno alla Casa del Cinema, in collaborazione con il liceo Visconti, la scuola in cui Lizzani si formò, alla Cineteca di Bologna con il sostegno di Gianluca Farinelli, alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. E tra gli storici non mancherà Miguel Gotor, ora assessore capitolino alla Cultura.

Mediaset gira spot da “Mediterraneo”, al Maxxi

A Mediaset piace lo spazio del Maxxi di Roma. Nella giornata di martedì il ristorante, e il giardino, di “Mediterraneo” è stato occupato dalle troupe che giravano spot per il gruppo di Cologno Monzese. Spazio totalmente riservato a loro, tanto che coloro che frequentano il locale sono andati a occupare il locale che si affaccia su via Guido Reni.

Giovanna Melandri per la Val Gardena

Mattinata gardenese, quella di martedì, nel Maxxi di Roma guidato da Giovanna Melandri. Patrimonio Mondiale Unesco delle Dolomiti, Urtijëi/Ortisei e il paesaggio circostante della Gherdëina/Val Gardena, dal 20 maggio al 25 settembre 2022 presenterà Persones Persons, l’ottava edizione della Biennale Gherdëina a cura di Lucia Pietroiusti e Filipa Ramos. Di che si tratta? Installazioni, sculture, brani sonori, performance, opere tessili ed esperienze partecipative accanto a opere esistenti e storiche, in dialogo con il paesaggio unico della Val Gardena e delle Dolomiti. Con Doris Ghetta alla direzione di Biennale Gherdëina. Melandri porterà al Maxxi L’Aquila Sentiero, una poetica installazione di Alex Cecchetti vincitrice della decima edizione di Italian Council del MiC. Viene definita dalla stessa Melandri come «un’esperienza di comunione spirituale con la natura e con le sue molteplici forme di vita». E «con la provincia di Bolzano ci lega anche un altro importante progetto, il premio Piero Siena, che valorizza le comunità artistiche del territorio. L’opera vincitrice entrerà a far parte della Collezione del Maxxi. Insomma, siamo felici che il Maxxi possa facilitare una bella rete di collaborazioni sul contemporaneo». Evviva.