Perché Meloni ha delegato la Lombardia a Santanché e La Russa

Fratelli d’Italia è il primo partito d’Italia e ora anche al Consiglio regionale lombardo. Ma se la premier Giorgia Meloni ha pieno controllo sulla cerchia romana, i leader del partito a Milano appartengono alla vecchia guardia. Nella corsa alla costruzione della nuova Giunta Fontana a dare le carte sono infatti Ignazio La Russa e Daniela Santanché.

Come si muovono La Russa e Santanché a Milano

Il presidente del Senato si è speso molto, nei limiti del suo ruolo istituzionale, per favorire la corsa di Fdi al Pirellone. Arrivando a partecipare alla chiusura della campagna elettorale a Milano. Il 10 febbraio scorso, infatti, aveva portato i saluti istituzionali a un convegno sul Giorno del Ricordo al Palazzo delle Stelline di Corso Magenta. Tema estremamente identitario per Fdi e segnale della volontà politica di continuare a pesare nel feudo elettorale in cui l’ex ministro della Difesa spinge con forza il fratello Romano. In predicato di entrare in Giunta magari come vicepresidente. Anche Santanché gioca con attenzione la sua partita. La ministra del Turismo è in prima linea nei negoziati con cui i partiti del centrodestra stanno costruendo il gioco a incastro della futura Giunta. Tanto da diventare la plenipotenziaria di Fdi nelle trattative che coinvolgono, oltre a Fontana, i vertici locali della coalizione: Fabrizio Cecchetti e Igor Iezzi per la Lega, Licia Ronzulli per Forza Italia, Alessandro Colucci e Vittorio Sgarbi per Noi Moderati.

La delega di Fdi e Meloni ai colonnelli lombardi

Chi conosce bene i dossier di Fdi in Lombardia non si stupisce del fatto che siano i due storici esponenti dell’era berlusconiana a guidare il partito di Giorgia Meloni al Nord. E nemmeno del fatto che la premier appaia molto distaccata, a tratti pure distratta, sulle questioni politiche della Lombardia. Il motivo principale è che FdI è nato e si è strutturato come partito essenzialmente romano. Romano è il “cerchio magico” di Giorgia Meloni, legata ai suoi fedelissimi da un intreccio di relazioni non solo politiche ma anche familiari (come nel caso del cognato Francesco Lollobrigida). E romana, anzi romanissima è la narrazione identitaria della Destra sociale cresciuta tra Generazione Atreju e Colle Oppio. Dal 2012 a oggi, a Milano Meloni ha affidato la nascita e la crescita del partito a chi il territorio lo conosce bene: e cioè a La Russa e, dopo il suo ingresso nel 2017, a Santanché. Due politici navigati la cui fedeltà alla leadership di “Giorgia” è indiscussa e su cui Fdi ha puntato per mediare tra la crescita trainata dall’immagine di Meloni e la necessità di imbarcare figure dall’alto profilo amministrativo in una fase in cui il partito diventava sempre più scalabile.

Da Mantovani a Bestetti, la scalata degli ex forzisti in Fdi

Dai romani di Fdi a Romano (La Russa), in fin dei conti, il passo è breve. Ma figure come Santanché e La Russa, nella strategia di Meloni, possono garantire alpartito di inserirsi nei gangli del potere territoriale. Fu il duo di ex membri del Popolo delle Libertà a suggerire nel 2018 l’ascesa di Lara Magoni, ex sciatrice olimpica, all’assessorato al Turismo, mettendo in moto un risiko culminato con la nomina di Santanché a ministra. Ed è sempre stato il ticket La Russa-Santanché ad aver attirato in Fdi Mario Mantovani, potentissimo ex vicepresidente della regione e assessore alla Sanità con Forza Italia, passato nel 2018 alla corte di Giorgia Meloni. Mantovani ha portato alla Camera la figlia Lucrezia a settembre e si è molto speso per le preferenze a Fdi nell’area milanese e monzese dove il partito ha “pescato” con attenzione tra i transfughi di Forza Italia portando figure di peso nel partito: Paolo Franco, Marco Alparone e l’ex commissario nazionale dei giovani azzurri Marco Bestetti. Nomi che vanno guardati con attenzione per possibili ruoli in Giunta.

Fidanza e l’estrema destra ai margini

Per Meloni la delega a La Russa e Santanché consente, al contempo, di depotenziare le ambizioni politiche della corrente legata a Carlo Fidanza, legata all’estrema destra. L’eurodeputato ha incassato sì l’elezione della fedelissima Chiara Valcepina al Pirellone, ma è in una traiettoria discendente nel feudo milanese. In altre parole Roma ha imposto a Milano e in Lombardia due Papi stranieri, non appartenenti cioè alla Generazione Atreju di Meloni e Fidanza. Moderatismo e pragmatismo dovranno essere la cifra di Fdi in Regione Lombardia. Per poter durare e incidere in roccaforti storicamente ad appannaggio di Lega e Forza Italia, la crescita è infatti da maneggiare con cura. E in quest’ottica Meloni preferisce affidarsi alla vecchia generazione, a costo di annacquare la cifra identitaria del partito, piuttosto che rischiare passi falsi che potrebbero compromettere lo sviluppo di Fdi.