Sant’Agata de’ Goti, bare e urne nel torrente dopo il crollo di parte del cimitero

Rabbia e sconforto a Sant’Agata de’ Goti, comune in provincia di Benevento, dove le famiglie di oltre cento defunti sono alle prese con un crollo che ha interessato parte del cimitero. Un’ala dell’area, infatti, ha ceduto, facendo sprofondare all’incirca una ventina di bare e un’ottantina di urne nel torrente. Un fatto grave, sebbene ci sia chi parla di un pericolo annunciato da tempo. Mentre il sindaco Salvatore Riccio spiega che «l’ala insisteva su un torrente a secco che con le abbondanti piogge delle ultime ore è tornato a colmarsi di acqua che probabilmente hanno causato il cedimento», l’opposizione lo attacca e i familiari presenteranno querela.

Crolla il cimitero: 20 bare e 80 urne nel torrente

Come spiegato dal sindaco, quindi, a crollare è stata un’ala del cimitero che insisteva su un torrente che, a causa delle piogge, si è riempito, trascinando con sé la struttura, bare e urne. Immediato il sollecito proveniente dalle famiglie di oltre cento defunti, che ha chiesto alle autorità «interventi urgenti» sia per recuperare le salme finite nel vallone sia per sistemare l’area crollata. Uno degli avvocati chiamati in causa dalle famiglie, Alessandro Della Ratta, è intervenuto su Tgcom24: «Entro la serata presenterò una querela contro tecnici e amministratori del Comune per crollo e disastro doloso.

I consiglieri contro il sindaco: «Chiesti interventi oltre tre anni fa»

La situazione, però, era già nota. I consiglieri del Pd e del movimento civico dei Goti, due gruppi consiliari di Sant’Agata de’ Goti, attaccano il sindaco con un duro comunicato: «La nostra comunità oggi piange i suoi cari. Siamo vicini alle famiglie tutte interessate dal crollo. L’odierno cedimento strutturale di una parte del cimitero del centro cittadino è stato da tempo evidenziato, sollecitato e sono stati chiesti interventi urgenti. Le soluzioni tecniche/amministrative già individuate oltre tre anni fa sono state “bocciate e cancellate” senza che venisse programmata nel contempo una nuova urgente soluzione al problema. Non ultimo, ad ottobre scorso dopo interrogazioni in merito mai riscontrate avevamo formalizzato anche la richiesta di un Consiglio comunale specifico. Soluzioni individuate, sollecitate ma mai attuate».