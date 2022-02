Scaletta seconda serata Sanremo 22: chi sono i cantanti e ospiti della seconda serata?

La scaletta dei cantanti per la 2 serata di Sanremo di Mercoledi 2 Febbraio 2022 vede tredici cantanti in gara – uno in più di ieri – e due super ospiti eccezionali, oltre a una nuova co-conduttrice. Stasera 2 febbraio, alle 20,40 su Rai1, secondo appuntamento con il Festival di Sanremo, kermesse che quest’anno è giunta alla 72esima edizione. Al momento la classifica provvisoria vede in testa Mahmood e Blanco con la loro Brividi. Padrone di casa sarà nuovamente Amadeus, che avrà al suo fianco l’attrice Lorena Cesarini. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Scaletta e cantanti in gara stasera 2 febbraio 2022 su Rai1

Seconda tornata di concorrenti per il Festival di Sanremo. Ad aprire la serata sarà Sangiovanni, al suo esordio sul palco dell’Ariston, con la sua “Farfalle“. Seguirà Giovanni Truppi che porterà in scena il brano T”uo padre, mia madre, Lucia”. Toccherà poi alle Vibrazioni, in gara con Tantissimo, a Emma che si esibirà con “Ogni volta è così” e a Matteo Romano, promosso dopo Sanremo Giovani, sul palco con “Virale“. Iva Zanicchi tornerà a Sanremo 13 anni dopo l’ultima volta con “Voglio amarti“, mentre Donatella Rettore farà coppia con Ditonellapiaga per il brano “Chimica“.

Stasera la gara continua con 13 nuove canzoni 🎼

La seconda serata di #Sanremo2022 in diretta dalle 20.40 su @RaiUno, @RaiRadio2 e @RaiPlay pic.twitter.com/D8q0ciXZZI — Rai1 (@RaiUno) February 2, 2022

Seguirà una delle favorite della 72esima edizione, Elisa, già vincitrice nel 2001 con Luce. L’artista si esibirà con “O forse sei tu”. Dopo Elisa toccherà a Fabrizio Moro, altro ex campione della kermesse, in gara con “Sei tu“. Seguiranno Tananai, secondo a Sanremo Giovani, che canterà “Sesso occasionale“, Irama con “Ovunque sarai” e il giovanissimo Aka7even con “Perfetta così“. Chiuderanno invece Highsnob e Hu con il brano “Abbi cura di te“.

Scaletta seconda serata Sanremo 2022: l’ordine di apparizione dei cantanti:

Sangiovanni Farfalle

Giovanni Truppi Tuo padre, mia madre, Lucia

Le Vibrazioni Tantissimo

Emma Ogni volta è così

Matteo Romano Virale

Iva Zanicchi Voglio amarti

Ditonellapiaga con Rettore Chimica

Elisa O forse sei tu

Fabrizio Moro Sei tu

Tananai Sesso occasionale

Irama Ovunque sarai

Aka7even Perfetta così

Highsnob e Hu Abbi cura di te

La co-conduttrice della seconda serata: arriva l’attrice Lorena Cesarini

Dopo Ornella Muti, una nuova attrice è pronta a calcare il palco dell’Ariston nelle vesti di conduttrice. Come ha detto Amadeus durante la prima serata, infatti, la 72esima edizione è vicina al mondo dello spettacolo, più di altri colpito dalla pandemia da Covid-19. Per questo, al Festival di Sanremo arriva Lorena Cesarini, nata a Dakar e celebre per il suo ruolo di Isabel nella prima stagione della serie Netflix Suburra.

Gli ospiti della seconda serata di Sanremo 2022

A Sanremo arriveranno anche Laura Pausini, vincitrice del Festival nel 1993 per la sezione Novità con La solitudine, che presenterà il nuovo singolo La scatola. La cantante lancerà poi la nuova edizione dell’Eurovision Song Contest, in programma a Torino il 10, 12 e 14 maggio, di cui sarà conduttrice. Assieme a lei anche Mika e Alessandro Cattelan, entrambi attesi sul palco dell’Ariston. Spazio poi anche a uno dei volti più attesi dell’edizione, il comico Checco Zalone. Il comico pugliese ha anche preparato una canzone ad hoc per l’occasione. L’attore di Quo vado? e Tolo, Tolo reciterà poi anche un monologo. Sul palco Gaia Girace e Margherita Mazzucco, volti di Lila e Lenù ne L’amica geniale, in arrivo domenica su Rai1. Assente Luca Argentero, protagonista della fiction Doc – Nelle tue mani. L’attore ha declinato per un lutto che ha colpito la moglie Cristina.

Faranno capolino anche le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 che si legheranno al Festival di Sanremo grazie alla musica. Amadeus lancerà un concorso online per scegliere l’inno ufficiale dei Giochi tra due brani cantati l’uno da Arisa e l’altro da Malika Ayane. A bordo della Costa Toscana, assieme a Orietta Berti e Rovazzi, ci sarà Ermal Meta che si esibirà con Un milione di cose da dirti, co0n cui l’anno scorso arrivò terzo.