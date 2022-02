Scaletta Sanremo 2022 terza serata, con Drusilla Foer e Amadeus: cantanti in gara e ospiti

Il Festival di Sanremo giunge al giro di boa. Stasera 3 febbraio, alle 20,40 su Rai1, andrà in onda la terza delle cinque serate della kermesse musicale. Sul palco tutti i 25 cantanti in gara, che si esibiranno ancora una volta con i brani che hanno cantato negli scorsi giorni. Al momento la classifica provvisoria vede in testa Elisa, seguita da Mahmood e Blanco. Padrone di casa sarà Amadeus che al suo fianco avrà Drusilla Foer e tanti ospiti, tra cui Cesare Cremonini. Per la prima volta potrà votare il pubblico da casa oltre alla giuria demoscopica. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Festival di Sanremo, la scaletta dei cantanti in gara stasera 3 febbraio 2022 su Rai1

A differenza della prima serata, oggi si esibiranno tutti i 25 cantanti in gara. L’ordine della scaletta combacerà con il numero del televoto, necessario per esprimere le proprie preferenze da casa. Ad inaugurare la serata sarà Giusy Ferreri con Miele, seguita dal duo Highsnob e Hu con Abbi cura di te. Spazio poi a Fabrizio Moro con Sei tu, che precederà Aka7even con Perfetta così e Massimo Ranieri con Lettera di là del mare. Sul palco dell’Ariston anche Dargen D’Amico, che nella prima serata aveva sorpreso tutti con Dove si balla, e Irama che canterà la sua Ovunque sarai.

Donatella Rettore e Ditonellapiaga riporteranno l’energia di Chimica, prima di lasciare spazio a Michele Bravi con Inverno dei fiori e Rkomi con la sua Insuperabile. Undicesimi Mahmood e Blanco, secondi in classifica con Brividi, cui seguiranno Gianni Morandi con Apri tutte le porte e Tananai con Sesso occasionale. Quattordicesima in scaletta la leader della graduatoria, Elisa, che riporterà a Sanremo la sua O forse sei tu. Dopo di lei toccherà a La rappresentante di Lista con Ciao, ciao, prima di lasciare spazio a Iva Zanicchi, ieri omaggiata dalla platea per Voglio amarti. Dopo di lei toccherà ad Achille Lauro, pronto indubbiamente a stupire tutti con la sua Domenica, e al giovane Matteo Romano con Virale.

Numero 19 per Ana Mena, che spera nel pubblico per schiodarsi dall’ultimo posto in graduatoria con la sua Duecentomila Ore. Seguiranno Sangiovanni con Farfalle, Emma con Ogni volta è così e Yuman, di nuovo in scena con Ore e qui. Chiuderanno Le Vibrazioni con Tantissimo, Giovanni Truppi con Tuo padre, mia madre, Lucia e Noemi, ultima a cantare con Ti amo non lo so dire.

Festival di Sanremo, co-conduttrice e ospiti della terza serata

Dopo Ornella Muti e Lorena Cesarini, Amadeus sarà affiancato stasera da Drusilla Foer, icona anticonformista e simbolo Lgbtq. «Ora c’è la cosa peggiore, scendere la scalinata», ha scherzato la donna in conferenza stampa. «Vedremo come va a finire: mi rompo un femore di sicuro!». Super ospite musicale di oggi sarà Cesare Cremonini, protagonista di due momenti distinti sul palco dell’Ariston. L’artista presenterà il suo settimo album in studio, in uscita il prossimo 25 febbraio e contenente il singolo Colibrì. Oltre all’ex Lunapop, il Festival di Sanremo accoglierà lo scrittore Roberto Saviano, che reciterà un suo personale monologo dedicato alla strage di Capaci, per il trentennale dalla morte di Giovanni Falcone.

Sul palco anche l’attrice Anna Valle che presenterà Lea – Un nuovo giorno, medical drama in cui vestirà i panni della protagonista, l’infermiera pediatrica Lea Castelli. E ancora, all’Ariston ci sarà spazio anche per la carabiniera Martina Pigliapoco che il 4 ottobre 2021 salvò una donna dal suicidio. Sulla nave con Orietta Berti e Rovazzi non ci saranno i Coma_Cose. Il duo milanese è infatti risultato positivo al Covid-19 e ha dovuto rinunciare all’invito. Al loro posto, sulla Costa Toscana si esibirà Gaia.