Sanremo 2023: il bacio Rosa Chemical-Fedez e l’ira di Fratelli d’Italia

Da giorni al centro delle critiche, Fedez (per citare il collega Achille Lauro) ci è cascato di nuovo. Sul finire della sua Made in Italy, Rosa Chemical si è avvicinato al rapper seduto in platea: i due hanno mimato insieme un atto sessuale – spingendosi un po’ troppo in là con il twerking – e poi, sul palco, si sono baciati. Un bacio abbastanza vero, non proprio “a stampo”. Quando Rosa Chemical ha finito di cantare, Amadeus è arrivato sul palco con una faccia stupita e il cantante si è giustificato: «Eh lo so, m’è scattato l’amore…», nel silenzio basito dell’Ariston. Fedez aveva citato anche Rosa Chemical, nel dissing in cui poi ha strappato la foto del viceministro Galeazzo Bignami: «Se va a Sanremo Rosa Chemical scoppia la lite/ Forse meglio il viceministro vestito da Hitler».

Lo stupore di Chiara Ferragni e la battuta di Fiorello

Non che il bacio tra due uomini sia una novità al Festival di Sanremo, va detto: c’era già stato ad esempio nel 2020, protagonisti Achille Lauro e il suo chitarrista Boss Doms 2020. Fatto sta che dopo la diretta Instagram con Fiorello, quando la linea è stata data alla pubblicità, sul palco si sarebbe consumato un piccolo “dramma” tra Fedez e la co-conduttrice Chiara Ferragni, seccata a quanto pare dal comportamento del marito.



«Ma Coletta è lì? Lo so che fine farà domani! Fatemelo vedere per l’ultima volta… Un Festival così è irripetibile, domani i dirigenti andranno tutti a casa, però è stupendo», ha detto Fiorello durante la diretta Instagram una volta terminata l’esibizione di Rosa Chemical.

L’insoddisfazione di Meloni e del suo partito

Nonostante un’edizione da record, i vertici Rai dopo le mille polemiche non possono dormire sonni tranquilli. Secondo Repubblica, un gruppo di esponenti di Fratelli d’Italia ha chiesto le dimissioni dei dirigenti. «Spente le luci di Sanremo, rotoleranno le teste», scrive il quotidiano.

Giorgia Meloni sarebbe irritata «per almeno un paio di episodi a suo parere sfuggiti al controllo dei vertici della televisione di Stato». Quelli che hanno avuto come protagonisti Fedez, compreso l’appello pro-cannabis insieme agli Articolo 31 nella serata delle cover, certo. Ma anche il pasticcio dell’intervento di Volodymyr Zelensky, alla fine derubricato a un messaggio letto a tarda ora.