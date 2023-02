Sanremo: il trionfo di Paola Egonu, presunte risse e bestemmie fantasma

Dopo l’ennesima serata di Sanremo terminata dopo le due di notte, la giurisprudenza si domanda se l’alterazione delle facoltà mentali dovuta a visione del Festival dall’inizio alla fine può essere annoverata fra le attenuanti generiche o va invocata solo in caso di reati particolari, come schiamazzi, bestemmie, investimento di pedoni troppo somiglianti a Sangiovanni. L’Ania, l’ente che riunisce gli istituti assicurativi, annuncia che l’assiduità davanti al video nelle notti festivaliere comporterà un ritocco della classe di rischio, reso necessario dall’aumento del numero di infortuni chiaramente ispirati dalla kermesse sanremese: a Cremona un parroco ha fatto stage-diving tra i fedeli dopo l’omelia, mentre un necroforo del cimitero del Verano, esaltato dalle gesta di Blanco, ha preso a calci corone e vasi di fiori senza ricordarsi che dietro c’erano le lapidi, riportando serie lesioni agli arti inferiori.

Due intoppi durante la performance di Gianluca Grignani

Nella terza serata nessun evento di rilievo. Due soli gli intoppi, entrambi durante la performance di Gianluca Grignani: il primo, l’interruzione dovuta a un guasto nell’audio, il secondo incidente, la ripetizione dell’intera canzone. Mentre risaliva la scala dell’Ariston, il cantante si è sfilato il giubbotto mostrando la scritta “No War” sulla maglietta. Smentite le finalità politiche del gesto: Grignani semplicemente credeva di essere già arrivato in camerino. Si sospetta che abbia anche tirato una bestemmia sul palco, ma a placare le polemiche è stato Dio in persona: «Lasciatelo in pace, poveraccio, al suo posto avrei sacramentato pure io». Quanto alla presunta rissa a bicchierate scoppiate nei camerini fra Madame e Anna Oxa, i rispettivi stylist smentiscono: la pelle umidiccia e i capelli scarmigliati delle due artiste fanno parte del look.

Il pubblico non è ancora pronto alle incredibili verità della Egonu

Trionfo personale per Paola Egonu, anche se, a causa della sua altezza, hanno dovuto fissarle il gobbo sul soffitto dell’Ariston. Il discorso in cui ha affermato di essere italiana e che sotto le apparenze siamo tutti uguali è stato accolto dal pubblico con vivo entusiasmo: chi lanciava in aria la clava, chi ululava, chi si batteva i pugni sul petto. «Avrei voluto anche rivelargli che è la Terra a girare intorno al Sole e che alla fine dell’arcobaleno non c’è una pentola d’oro», ha confidato la pallavolista nel dopo-Festival, «ma forse non sono ancora pronti». Qualche perplessità sui palpeggiamenti inopportuni cui si è abbandonato Gianni Morandi, molto più contenuto con Ferragni e Fagnani. «Scusatemi», si è giustificato il conduttore, «non sono esperto di volley, ho confuso “mani fuori” con “mani addosso”».

Scusate ma quindi Paola Egonu ha detto a Morandi “non toccare” o vado da amplifon domani? pic.twitter.com/BxJNOgkd3k — Mara (@MaraMeowth) February 9, 2023

Mengoni primo della classe anche nell’80 per cento delle scuole

A due giorni dalla finale, Marco Mengoni è in testa a tutte le classifiche: generale, critica, stampa, televoto e web. In mattinata si è saputo che è anche primo nella top ten dei titoli di Borsa, in quella dei film più visti del 2023 e in quella delle città più vivibili del Sole 24 Ore. Dal ministero dell’Istruzione fanno sapere che dagli scrutini del primo quadrimestre il cantante di Due vite risulta primo della classe nell’80 per cento delle scuole italiane. Pare ormai certo che in tutte le maratone competitive previste nel 2023 sul territorio nazionale verranno assegnati solo il secondo e il terzo posto perché al primo c’è già Mengoni.

Duetti, qualche dubbio sugli abbinamenti

Grande attesa per la serata dei duetti, anche se persiste qualche dubbio sugli abbinamenti: i Colla Zio si esibiranno con Dito nella piaga o i Piaga Zio con Dito nella colla? I Modà si presenteranno con le Vibrazioni o, per sentire meglio, con le Suonerie? I Coma_Cose si esibiranno con i Baustelle o con il loro terapeuta di coppia? Una cosa è certa: nel Giorno del Ricordo il Festival accoglierà la richiesta del ministro Gennaro Sangiuliano. Commemorare le foibe farà guadagnare 20 punti al FantaSanremo.