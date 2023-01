Sanremo 2023, lo spoiler di Fiorello: «Ospite internazionale di origini italiane»

A meno di una settimana dall’inizio del Festival di Sanremo, si apprende che sul palco dell’Ariston salirà, come ospite, un’artista internazionale di origini italiane. A dare l’annuncio è stato Fiorello nel corso della diretta di Viva Rai 2.

Sanremo 2023: sul palco un’ospite internazionale

Il presentatore è apparso visibilmente imbronciato per le anticipazioni, fornite ieri pomeriggio dal Giornale, sui duetti che andranno in scena nella serata delle cover. Lo scoop avrebbe infatti dovuto essere suo, come dimostra un video inviatogli da Amadeus e Gianni Morandi in cui i due conduttori elencano le coppie di cantanti che cavalcheranno il palco venerdì 10 febbraio. Nel filmato, che il mattatore ha mostrato in diretta, è possibile udire alcuni dei nomi che avevano iniziato a circolare il giorno prima e che sono dunque confermati. Tra questi gli Articolo 31 con Fedez, Lazza con Emma, Gianluca Grignani con Arisa, Leo Gassman con Edoardo Bennato e il Quartetto Flegreo, Shari con Salmo, Mara Sattei con Noemi, Mr Rain con Fasma e i Cugini di Campagna con Paolo Vallesi.

Gli indizi: «È donna e di origini italiane»

«Ieri mi hanno chiamato dicendomi “Fiore ti diamo tutti i nomi dei duetti”…e poi me li spoilerano tutti ieri pomeriggio», ha commentato Fiorello mostrando il suo ironico disappunto. Quindi la contro mossa: «Ora devo dire anche io qualcosa e dico ciò che avrebbe dovuto dire Amadeus domenica a Domenica In». Ovvero che: «Ci sarà come ospite un’artista internazionale, donna, di origini italiane. E non è Lady Gaga».

Nessun altro indizio sul nome, che il conduttore artistico potrebbe svelare in esclusiva da Mara Venier. Nell’attesa di scoprire di chi si tratta, sul web è già partito il toto nome. C’è chi punta forte su Madonna, anche se potrebbe essere troppo costosa, e chi invece crede possa trattarsi di Ariana Grande. Qualcun altro accenna il nome Alicia Keys o Carla Bruni, che potrebbe duettare con Colapesce e Dimartino.