Sanremo 2023, Ornella Vanoni tra musica, Fedez e «carciofi»

Dopo i Depeche Mode e Gino Paoli, il pubblico del Teatro Ariston accoglie con un lungo applauso l’arrivo di Ornella Vanoni. Amadeus la presenta con emozione: «Ci ha regalato canzoni che sono pagine indimenticabili della nostra vita. Per me è un onore accogliere sul palco della 73esima edizione del Festival di Sanremo la signora Ornella Vanoni». La cantante scherza e chiede ad Amadeus se il conduttore abbia portato i carciofi. Amadeus spiega di aver ricevuto un messaggio proprio in mattinata: «Mi porti i carciofi?». Questa la richiesta della Vanoni invece dei fiori. Poi la cantante cerca Fedez: «Dov’è, gli devo parlare. Ho una storia che riguarda lui». Il rapper è stravolto dal caso Rosa Chemical, con il bacio appassionato in diretta, e saluta da lontano.

Ornella Vanoni canta 4 canzoni

Ornella Vanoni canta Vai, Valentina, poi L’appuntamento e infine un medley con Eternità e Una Ragione in più. Un momento atteso, dopo l’arrivo sul palco di Gino Paoli e per i trascorsi personali tra i due grandi artisti. «E dopo?», chiede la grande artista ad Amadeus prima di intonare il medley? E lui risponde facendo ridere l’Ariston: «E dopo i carciofi». Lei conclude e prende i carciofi. Li conta e sono dieci: «Siete più tirchi sui carciofi che sui fiori».

Per Ornella Vanoni 8 edizioni di Sanremo

La cantante vanta una lunghissima carriera iniziata a fine anni ’50 con oltre 100 opere pubblicate tra Album, Ep e singoli. A Sanremo, invece, ha partecipato 8 volte. Nel 1968 il suo risultato migliore, il secondo posto con Casa bianca. Poi tre quarti posti: nel 1967 con La musica è finita, nel 1970 con Eternità e nel 1999 con Alberi. L’ultima volta all’Ariston da partecipante, invece, è stata nel 2018 con il brano Imparare ad amarsi. Ma è stata sul palco anche nel 2020, accompagnando Alberto Urso nella cover di La voce del silenzio, e nel 2021, sempre da ospite. Vanoni è stata la prima artista nella storia del Festival a vincere il premio Città di Sanremo alla carriera ed è l’unica donna ad aver vinto due volte il Premio Tenco.