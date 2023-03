Sanremo, multa Agcom per pubblicità occulta a Instagram

Problemi per il Festival di Sanremo, secondo quanto riportato dal quotidiano Il Messaggero, l’Agcom è pronta a multare la Rai per il profilo Instagram di Amadeus aperto in diretta da Chiara Ferragni.

La multa dell’Agcom per Sanremo 2023

In base al Testo Unico dei Servizi Audiovisivi la sanzione può variare da un minimo di 10 mila euro a un massimo di 253 mila euro. Stando alle informazioni riportate dal quotidiano romano Il Messaggero, l’Autorità si prepara a attribuire alla Rai una multa vicina alla cifra massima, dopo aver ascoltato il verdetto delle istruttorie avanzate dagli uffici interni dell’autorità. Il movente principale dell’accusa alla Rai è rappresentato dall’apertura in diretta del profilo Instagram di Amadeus con le dirette fatte dallo stesso conduttore e da Chiara Ferragni. Quest’ultima ha aiutato Amadeus a costruire la sua identità digitale su Instagram, illustrando in diretta nazionale funzionalità e caratteristiche del social. Inoltre alla Rai è stata contestata la pubblicità fatta gratuitamente a una società privata dinanzi a una platea di oltre 12 milioni di spettatori. Il profilo di Amadeus, che fino a quel momento aveva soltanto un account di coppia con la moglie, ha raggiunto nel frattempo 2 milioni di followers durante la settimana del Festival.

Gli altri problemi per il festival italiano e la Rai

Oltre alla multa dell’Agcom per la Rai rischia di arrivare anche un’accusa di danno erariale visto il mancato riconoscimento di un’eventuale sponsorizzazione della società Meta proprietaria di Instagram. Ancora, alla Rai è stata contestata anche la mancanza della scritta «messaggio promozionale» durante le scene ambientate sulla nave di Costa Crociere. Infatti nel corso della diretta Amadeus si era collegato con la nave ma, secondo la contestazione dell’Agcom, non era specificato al pubblico che si trattava di un inserto promozionale della compagnia Costa Crociere. In ultima analisi, se prima era solo un’ipotesi ora i problemi per la Rai a causa di Sanremo possono diventare una dura realtà.