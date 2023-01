Sanremo 2023 sarà senza mascherine

Al Teatro Ariston sarà un Festival che torna al passato. L’Adnkronos ha pubblicato un documento trasmesso dalla Prefettura di Imperia al Comune di Sanremo e alla Rai, oltre alle altre autorità interessate, in cui si parla dei controlli Covid. Sarà il primo Festival dal 2020 senza mascherine, annullando le restrizioni legate alla pandemia che hanno interessato la manifestazione nelle ultime due edizioni. Resteranno, invece, le misure relative ai metal detector per accedere al Teatro Ariston e al green carpet. Una notizia importante, che riguarderà i tanti che si apprestano a prenotare gli abbonamenti per le cinque serate, di cui sono stati pubblicati ieri i prezzi. E nel documento della Prefettura è inserita anche una mostra dedicata a Raffaella Carrà, che sarà ospitata nel Forte di Santa Tecla.

Al Teatro Ariston soltanto l’attività produttiva: circa mille posti a sedere

Su Sanremo 2023 continuano quindi ad arrivare nuovi dettagli, anche relativi all’organizzazione. Il Teatro Ariston resterà sede esclusivamente dell’attività produttiva, rivela Adnkronos. Lì la capienza sarà di circa un migliaio di posti a sedere per esigenze di scenografia, ma non è ancora stato comunicato il numero preciso. La passerella dell’Ariston, invece, si collegherà a Piazza Colombo e con il Palafiori. Nel primo dei due luoghi ci sarà un palco che permetterà agli artisti non in gara di esibirsi e diversi collegamenti con il Teatro principale. Nel secondo, invece, si svolgeranno varie attività di supporto.

La mostra per Raffaella Carrà sarà al Forte di Santa Tecla

Ma non è finita. Il Forte di Santa Tecla sarà protagonista con la mostra in onore di Raffaella Carrà, fortemente voluta dall’organizzazione. Lì si terranno anche varie attività legate a Rai Play e Rai Pubblicità, mentre al Casinò di Sanremo saranno ubicate sia la sala stampa sia un set per collegamenti e registrazioni. Da lì, infatti, si registreranno le clip per i programmi Citofonare Rai2, Oggi è un altro giorno e La vita in diretta. Sarà ancora una volta presente il palco galleggiante sulla nave Costa Crociere. Qui, ad aprire e chiudere il Festival, sarà il rapper Salmo, che sul palco dell’Ariston invece non è mai stato. Infine è previsto anche un punto di primo intervento, per evitare l’eventuale congestionamento del pronto soccorso dell’ospedale cittadino.