Sanremo, locomotore prende fuoco sui binari: morto un operaio di 55 anni

Stava lavorando su un locomotore, quando il treno di servizio prende fuoco, non lasciandogli scampo. Così secondo una prima ricostruzione, sarebbe morto un operaio di 55 anni nella stazione sotterranea di Sanremo, tra Ventimiglia e Taggia. Il 55enne era stato assunto da tre mesi in una ditta esterna che lavorava in appalto sulla linea Rfi. In passato, l’uomo era stato un piccolo imprenditore.

Muore operaio di 55 anni per incidente su locomotore

Per cause ancora da accertare, mentre stava lavorando su questo treno locomotore, il mezzo si è incendiato. A quanto si apprende, l’operaio stava lavorando sul sistema di cambio del locomotore che sarebbe stato pieno di olio.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, il personale del 118 e il personale tecnico dell’Rfi, ma purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Trenitalia ha disposto mezzi sostitutivi nella zona per permettere a soccorritori e operatori di tirare fuori il cadavere dell’operaio. La linea è stata riattivata intorno alle 09:22 di questa mattina, 11 ottobre. La magistratura ha aperto un fascicolo, per ora a carico di ignoti.

Il cordoglio della comunità

«Nell’azienda c’è sgomento, i vertici e l’ottantina di dipendenti sono come una famiglia» ha spiegato il primo cittadino di Colle Umberto Sebastiano Coletti, dopo aver parlato anche con i vertici dell’azienda dove l’operaio lavorava.

«Questa notte è morto per un grave incidente sul lavoro nella galleria di Sanremo un operaio edile della ditta Ivecos, azienda che opera in appalto per conto di RFI. Nell’esprimere vicinanza e cordoglio ai familiari della vittima lanciamo un grido di allarme per questa emorragia di vite umane che, come ha ricordato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione del 9 ottobre, giornata nazionale delle vittime sul lavoro, è un fenomeno inaccettabile in un Paese moderno che ha posto il lavoro a fondamento della vita democratica» si legge in un comunicato congiunto dei sindacati Cgil Imperia e Liguria con le organizzazioni Fillea e Filt provinciale e regionale.