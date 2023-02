Sanremo 2023, è Grignani-show: prima si interrompe a metà, poi la scritta «No war»

La terza serata di Sanremo 2023 parte col botto. Amadeus annuncia che si esibiranno tutti e 28 gli artisti e che si andrà veloci, ma già alla quarta esibizione arriva il primo rallentamento. A generarlo è Gianluca Grignani, che in pochi minuti esalta l’Ariston con uno show a tutto tondo. Prima si interrompe dopo qualche verso, per problemi di audio e di ritorno in cuffia. Sia il conduttore sia il pubblico, che lo applaude, lo elogiano per la correttezza e l’eleganza. Poi, durante la seconda esibizione, mostra sulle spalle la scritta «No war», lanciando un messaggio forte e intenso. E poi va via scordando i fiori, torna, li prende e li lancia al pubblico.

Grignani ferma l’esibizione: «A 50 anni ho imparato come si fa»

Gianluca Grignani vestito di bianco arriva di fronte al microfono per quarto, dopo Paola e Chiara, Mara Sattei e Rosa Chemical, presentato da Gianni Morandi. Inizia a cantare la sua Quando ti manca il fiato, ma qualcosa non va. Dopo pochi versi, si ferma. «Scusate, scusate», dice al microfono davanti a un attonito teatro Ariston. Il cantante spiega di aver chiesto «all’ottimo fonico di palco» di avere meno ritorno in cuffia ma di avere sbagliato. In sintesi Grignani non si sente mentre canta e ha deciso di fermarsi. Entra Amadeus e lui dice: «A 50 anni ho imparato come si fa, a 20 non l’avrei saputo». Evidente il rimando a Blanco, una carezza al collega più giovane che si è lasciato prendere dalla rabbia, affrontando lo stesso problema.

HA FERMATO TUTTO AIUTO IL PANICO IL TERRORE NEGLI OCCHI DI AMADEUS #Sanremo2023 pic.twitter.com/En5C44GU3S — venere di twitta 💐 (@aleferaz) February 9, 2023

Il cantante mostra la scritta «No war»

E così Grignani, tra gli applausi, ricanta. E quando l’esibizione sta per chiudersi si gira di spalle e mostra la scritta «No war», un po’ come fatto da Chiara Ferragni con il suo messaggio «Pensati libera». Altri applausi scroscianti e Grignani va via. Ma dimentica i fiori. Amadeus ride e resta impalato con i fiori in mano, lui corre indietro e li prende. Poi abbraccia il conduttore e decide di fare un altro gesto atipico per il palco di Sanremo: si avvicina al pubblico e lancia i fiori. Ariston incantato e applausi per lui.