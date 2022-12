Sanremo Giovani stasera su Rai1: format e chi sono i 12 concorrenti

Tutto pronto per la finale di Sanremo Giovani. Stasera 16 dicembre, alle 21.25 su Rai1, in diretta dal Teatro del Casinò, 12 concorrenti si giocheranno l’accesso al Festival della Canzone Italiana del prossimo 7 febbraio. Alla conduzione, anche quest’anno, ci sarà Amadeus, che ha partecipato direttamente alla selezione degli artisti. Grande novità dell’edizione 2022 sarà l’aumento dei posti fra i Big, che raddoppia a sei rispetto ai tre dell’anno scorso. Salirà così a 28 il numero dei cantanti in gara al Festival di Sanremo, che si preannuncia il più corposo di sempre. La votazione di oggi sarà opera della Commissione musicale della rassegna e di Amadeus, che ricopre il ruolo di direttore artistico. Lo stesso presentatore annuncerà oggi i titoli delle canzoni dei Big. Ecco cosa sapere sulla finalissima di Sanremo Giovani e i suoi 12 concorrenti.

Sanremo Giovani, chi sono i 12 concorrenti di stasera 16 dicembre 2022 su Rai1

gIANMARIA, a Sanremo Giovani l’ex finalista di X Factor 2021

Lo abbiamo conosciuto lo scorso anno con la 15esima edizione di X Factor. Gianmaria Volpato, in arte gIANMARIA, pur non avendo vinto il talent di Sky aveva sorpreso la giudice Emma e il pubblico con i suoi brani I suicidi e Senza saliva. Classe 2002, nativo di Vicenza, porterà sul palco del Teatro del Casinò di Sanremo La città che odi, in cui parla senza mezze misure di Milano, dove vive attualmente.

Colla Zio, la band milanese che apre i concerti di Blanco

Sul palco di Sanremo Giovani saliranno anche i Colla Zio, band di Milano che si compone di cinque 20enni cresciuti fra rap e canto. Il loro primo Ep, Zafferano, risale allo scorso anno, ma attualmente sono al lavoro sul loro primo album in studio. Dal vivo è possibile vederli in apertura dei concerti di Rkomi, Blanco, Chiello, Lo Stato Sociale e Michele Bravi. Si esibiranno stasera con il brano Asfalto che racconta i problemi della vita.

Fiat 131, l’artista che si ispira alla vecchia auto del nonno

All’anagrafe Alfredo Bruno, Fiat 131 deve il suo nome alla vecchia automobile del nonno in cui è cresciuto e si è avvicinato alla musica. Appassionato di Lucio Dalla, l’artista calabrese porterà in scena il suo Pupille, che racconta l’intimità di uno sguardo profondo. Nel 2022 ha scritto brani per alcuni Big della musica italiana e ha vinto il contest di Radio Deejay con il singolo Caramelle, entrando in Top20 delle rotazioni radiofoniche.

Giuse The Lizia, il rapper con la chitarra da 4 milioni di stream

Sul palco di Sanremo Giovani anche Giuse The Lizia, al secolo Giuseppe Puleo, 21enne di Palermo che vive già da qualche anno a Bologna. Si definisce rapper con la chitarra e vanta già 4 milioni di stream su Spofity e sulle varie piattaforme musicali. La sua discografia vanta già due ep, Come minimo e il recente Lalalacrime, uscito lo scorso maggio. Dopo l’esibizione sul palco del Mi Ami Festival ha anche iniziato un tour. Sincera, che canterà stasera, parla dell’amore più puro e cristallino.

Mida, l’artista di Caracas che sfiderà un suo amico a Sanremo Giovani

Maltidè è la canzone di Mida, cantante classe ’99 nato a Caracas da madre venezuelana e padre italiano. Cresciuto a Milano, si è appassionato alla musica da giovanissimo tanto da entrare nella Blocco Records di Emis Killa, di cui ha aperto alcuni live, già a 16 anni. I suoi brani Ricordati di scordarti e Lento gli sono valsi 20 milioni di stream online. Fra le sue hit anche Fidati di me, scritta e cantata con Olly, suo avversario oggi.

Olly, il rapper ligure che ha già cantato ai Tim Summer Hits

Collaboratore di Mida in passato, suo avversario oggi, Federico Olivieri in arte Olly è un altro dei concorrenti di Sanremo Giovani. Genovese classe 2001, ha realizzato diversi brani durante la sua ancor giovane carriera che mescola hip hop, musica elettronica e vocalità soul. È celebre per la sua hit Un’altra volta, tormentone da 5 milioni di stream che ha portato anche sul palco dei Tim Summer Hits. Stasera canterà L’anima balla.

Maninni, il giovane barese cresciuto ascoltando Vasco e Liga

Generalmente, i giovani ascoltano Vasco Rossi o Ligabue. Alessio Mininni, in arte Maninni, li ama entrambi, così come ascolta Pink Floyd, Oasis e U2. Classe 1997, originario di Bari, sarà stasera sul palco del Teatro del Casinò di Sanremo con il brano Mille porte, che racconta la ricerca di se stessi durante i periodi più bui della vita. Fra i suoi maggiori successi online si ricordano Vestito rosso, Caffè e il più recente Clipper.

Noor, la “luce” di Urbino che racconta una storia di abusi

Sul palco di Sanremo Giovani anche la giovanissima Noor Amelie Nocchi, in arte Noor. La più piccola in gara con i suoi 18 anni, vive da Urbino con il padre italiano e la madre del Kirghizistan. Il suo nome, infatti, in arabo significa “luce” ed è proprio ciò che vuole portare sul palco del Teatro del Casinò. Già protagonista della serie Rai Tu non sai chi sono io che racconta la generazione Z, porterà sul palco il brano Tua Amelie. Si tratta della storia di una ragazza che, nonostante l’abuso subito, si racconta con forza e convinzione.

Romeo&Drill, il duo romano che vuole seguire le orme di Mahmood

In gara stasera 16 dicembre anche Romeo&Drill, duo romano composto da Patrizio Romeo e Francesco Manfredi, in arte Drill. «Mahmood ha cambiato la storia di Sanremo», hanno detto alla Rai, sperando di poterne seguire le orme. Insieme dal 2019, hanno esordito con il brano Chissenefrega, seguito da Sono ancora morto per Leave Music. Sul palco di Sanremo Giovani porteranno Giorno di scuola, che racconta la vita come se ci si trovasse sempre al primo giorno in classe, dovendo ripartire da zero.

Shari, la 20enne di Gorizia che unisce R&b, soul e rap

Voce delicata ma magnetica, capacità di spaziare fra più generi e continua sperimentazione. Questi i tre ingredienti principali di Shari, 20enne di Gorizia che stasera sarà sul palco di Sanremo Giovani. Dopo aver lavorato al singolo L’angelo caduto (presente nell’album Flop di Salmo), ha collaborato a Testamento – La resa dei conti, che fa parte della soundtrack di Gomorra 5. Al Teatro del Casinò canterà Sottovoce, che parla della giovinezza fra successi e difficoltà.

Sethu, a Sanremo Giovani anche la scena punk-rap ligure

Fra i 12 concorrenti di stasera anche Marco De Lauri, in arte Sethu, artista classe 1997 di Savona. Ha iniziato a muovere i primi passi nella musica al fianco del gemello Jiz, partendo dalla scena punk-rap della Liguria per poi spaziare su altri generi. Nonostante il blocco per la pandemia, si è ritagliato presto un suo spazio arrivando ad aprire i live dei Pinguini Tattici Nucleari e di Willie Peyote a Milano. Stasera canterà Sottoterra, che racconta l’amore con una chiave nuova e sperimentale.

Will, il giovane cantante da milioni di visualizzazioni su TikTok

Ultimo, ma non in ordine di classifica, è Will, all’anagrafe William Busetti. Classe 1999 e nativo di Vittorio Veneto, ha pubblicato i primi singoli su Youtube ad appena 20 anni. Come gIANMARIA, ha un passato ad X Factor, seppur con meno fortuna. Nel 2020 ha presentato il singolo Estate, arrivando anche a cantare in prima serata. Il suo primo ep, Chi sono veramente, dall’uscita lo scorso giugno ha totalizzato milioni di ascolti soprattutto su TikTok. Stasera per Sanremo Giovani canterà Le cose più importanti, una storia di rimpianti e rimorsi.