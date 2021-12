Sanremo Giovani i 12 concorrenti: chi sono e quali sono i brani dei concorrenti in gara stasera stasera su Rai1

Dodici concorrenti e un solo obiettivo in mente: guadagnarsi il palco dell’Ariston. Dal Teatro del Casinò andrà in onda, stasera 15 dicembre alle 21,25 su Rai1, Sanremo Giovani, dove 12 giovani artisti si sfideranno con i loro brani per ottenere uno dei tre posti disponibili per il Festival in programma dall’1 al 5 febbraio 2022. La visione sarà disponibile anche su Radio2 e in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Sanremo Giovani, i concorrenti dell’evento musicale stasera 15 dicembre 2021 su Rai1

Da quest’anno, Amadeus (confermato anche alla conduzione del Festival di Sanremo) ha deciso di eliminare la categoria Nuove Proposte dall’evento dell’Ariston. «Mi sono reso conto che, quando questi ragazzi salivano sul palco, nessuno se li filava», ha detto alla presentazione. «Per questo ho deciso di inserirli fra i Big». Questi ultimi saranno presenti come ospiti della serata, ad eccezione di Elisa. La cantante infatti è stata trovata positiva al Covid-19 e, sebbene sia in salute, è stata costretta all’isolamento fiduciario e sarà in collegamento streaming.

Come detto, saranno dodici i concorrenti in gara, che porteranno sul palco del Teatro dei Casinò un loro brano inedito. Ecco chi sono e il titolo delle loro canzoni.

Sanremo Giovani, chi è BAIS, che suonerà Che fine mi fai

All’anagrafe Luca Zambelli, classe 1993, BAIS è cresciuto a Bassano del Grappa, ma oggi vive a Milano. Suona pianoforte e chitarra, strumenti da cui si separa molto raramente sul palco. Il suo lavoro d’esordio, Apnea, è uscito nel 2020 e si compone di suoni pop, R&B e alternativi. La sua parallela esperienza come fotografo gli ha consentito di arricchire l’EP con immagini profonde e ricercate. Stasera sarà sul palco con il brano Che fine mi fai.

Finestrini abbassati, la musica di #Bais a tutto volume e si va a #SanremoGiovani! 🚗 Guarda il videoclip integrale di “Che fine mi fai” su RaiPlay 👉 https://t.co/PsoKHKxEtR #Sanremo2022 pic.twitter.com/oG9kZv8Ynu — Festival di Sanremo (@SanremoRai) December 11, 2021

Sanremo Giovani, chi è Martina Beltrami, sul palco con Parlo di te

Ventuno anni, nativa di Rivoli (TO), Martina Beltrami è già nota per aver partecipato nel 2020 al talent show Amici, giungendo fino alla serata finale. Il 12 giugno dello stesso anno ha pubblicato Luci accese, il suo primo singolo musicale con cui ha scalato le classifiche di Spotify ed Apple Music. È ora al lavoro su un album di inediti e stasera si esibirà con Parlo di te.

Voi siete muti come pesci o chiacchieroni come 🦜 #MartinaBeltrami?

Guarda il videoclip integrale di “Parlo di te” su RaiPlay 👉 https://t.co/0Gs49XNIrN #SanremoGiovani #Sanremo2022 pic.twitter.com/l6EP0sCRo4 — Festival di Sanremo (@SanremoRai) December 11, 2021

Sanremo Giovani, chi è Destro, in gara con Agosto piena di estate

Destro, all’anagrafe Luca Castrignanò, ha 19 anni e viene da Leverano, in provincia di Lecce. Ha iniziato a cantare già a 12 anni, iniziando subito a scrivere testi di proprio pugno. Ha già partecipato a diversi concorsi, tra cui il Premio Mia Martini, dove ha raggiunto le semifinali. Per Sanremo Giovani ha deciso di portare sul palco Agosto piena di estate.

Sanremo Giovani, chi è Esseho, che canterà Arianna

Matteo Montalesi, alias Esseho, classe 1997 è un polistrumentista e autore di Roma. Ha esordito su tutte le piattaforme con il singolo Bambi, superando i 3 milioni di streaming su Spotify. Il suo disco d’esordio, dal titolo Aspartame, è uscito lo scorso giugno e vanta collaborazioni con produttori che hanno lavorato al fianco di Achille Lauro e Salmo. Sul palco del Teatro dei Casinò canterà la sua Arianna.

Sanremo Giovani, chi è Littamè, in gara con Cazzo avete da guardare

Angelica Littamè, 25 anni, viene da Padova e vanta già dieci anni di studio di canto. Nonostante la sua esperienza come artista per i matrimoni, ha sempre avuto il desiderio di scrivere musica propria e ora ha la sua occasione con Sanremo Giovani. Stasera sul palco del Teatro dei Casinò canterà il suo singolo Cazzo avete da guardare.

Sanremo Giovani, chi è Oli?, sul palco con Smalto e tinta

Si ispira ai My Chemical Romance e i Blink-182, passando anche per i moderni Machine Gun Kelly e Yungblud. Marco Poletto, nome d’arte Oli?, proviene da Belluno e ha 25 anni. In un’intervista a Soundsblog ha detto di aver ascoltato durante la sua infanzia i generi più disparati, da Lucio Dalla e Paolo Conte agli Ac/Dc, prendendo un po’ da tutti. Sul palco suonerà Smalto e tinta.

La coerenza: non ama il sole, è normale sentirsi come 🧛‍♂️ #Oli?

Guarda il videoclip integrale di “Smalto e tinta” su RaiPlay 👉 https://t.co/WZ5sWpJjX0 #SanremoGiovani #Sanremo2022 pic.twitter.com/Z7770mXYDZ — Festival di Sanremo (@SanremoRai) December 11, 2021

Sanremo Giovani, chi è Matteo Romano, che si esibirà con Testa o croce

Ha solo 18 anni invece Matteo Romano, nato a Cuneo dove ha mostrato sin da bambino la sua vena artistica e compositiva. Sulle piattaforme digitali ha già pubblicato due singoli, Concedimi e Casa di Specchi, mentre in estate ha aperto le serate del tour di Emma Marrone. Stasera a Sanremo Giovani suonerà il suo brano Testa o croce.

Sanremo Giovani, chi è Samia, artista che suonerà Fammi respirare

Metà somala e metà yemenita, Samia si è trasferita in Italia all’età di 4 mesi, venendo adottata da quella che è oggi la sua famiglia a tre anni. A ottobre ha pubblicato il suo primo 45 giri, contenente i brani Piove e Volume spento. Per Sanremo Giovani ha deciso di presentare il brano Fammi respirare, in cui grida la necessità di dichiarare i propri sentimenti.

Se anche tu sei “team divano” come #Samia commenta con un 🛋

Guarda il videoclip integrale di “Fammi respirare” su RaiPlay: https://t.co/xVjyX3PzX2 #SanremoGiovani #Sanremo2022 pic.twitter.com/WfZ88C3IsD — Festival di Sanremo (@SanremoRai) December 10, 2021

Sanremo Giovani, chi è Senza_cri, in gara con A me

Classe 2000, brindisina, Cristiana Carella, in arte Senza_cri ha iniziato a suonare la chitarra all’età di tre anni e non se n’è mai allontanata. Ha scritto le sue prime canzoni a 15 anni, spronata dalla passione per la musica della sorella e dei genitori. Dopo l’esordio con Tu sai, sbarcato online nell’agosto di quest’anno, sta ora ultimando il suo primo Ep Salto nel vuoto. Stasera canterà il singolo A me.

Sanremo Giovani, chi è Tananai, sul palco con Esagerata

Tananai, all’anagrafe Alberto Cotta Ramusino, è nato a Milano nel 1995. Si è avvicinato alla produzione musicale già da ragazzino e, nel 2017, per Universal Music ha pubblicato un album di musica elettronica dal titolo To Discover and Forget con lo pseudonimo di Not for Us. In seguito sono usciti i singoli Volersi male, Bear Grylls e Calcutta, contenuti a gennaio 2020 nell’EP Piccoli boati. Stasera suonerà il brano Esagerata.

Sanremo Giovani, chi è Vittoria, che suonerà California

Diciotto anni, nata a Villafranca di Lunigiana (MS), Vittoria Sarti sarà in gara con il suo brano California. Appassionata di musica sin dalla tenera età, ha detto di essere influenzata durante la composizione da varie sonorità. È possibile trovare, nei suoi brani, tracce di pop, R&B e anche Hip-Hop.

Sanremo Giovani, chi è Yuman, che si esibirà con Mille notti

Ultimo, ma solo in ordine alfabetico, Yuman, 25enne romano di origine capoverdiana. Nel corso della sua vita ha fatto esperienze all’estero, recandosi a Londra e Berlino, trovando ispirazione e consigli per il suo percorso artistico. Nel 2019 ha esordito con Twelve, in rotazione anche sulle radio nazionali, mentre a metà di quest’anno è tornato con I Am. Sul palco del Teatro dei Casinò suonerà il brano Mille notti.