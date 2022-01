Amadeus qui ha il volto di Fabrizio Venturi, direttore artistico della kermesse. Al posto delle tradizionali vallette (o valletti), c’è Dj Mitch di Radio105, inviato delle Iene e messaggero di buona novella per lo spazio di un paio di giorni. Non ci sono i Mankeskin, qualche Alleluia, sì. Neppure il Covid ha fermato il Festival della canzone cristiana, confermato a Sanremo tra il 3 e il 5 febbraio, in contemporanea all’evento musicale più atteso dell’anno, almeno nel nostro Paese. All’Auditorium di Villa Santa Clotilde, Opera San Orione, si esibiranno in 24, uno in meno rispetto a quanti saliranno sul palco del teatro Ariston, distante appena 650 metri e nove minuti a piedi. Maps docet. I concorrenti sono stati selezionati tra novembre e dicembre, religiosi e laici, italiani e stranieri, «tutti uniti da un grande senso di spiritualità», ma soprattutto «da un documento italiano e valido». Mentre le canzoni dovranno «tassativamente essere strettamente inerenti per il testo a riferimenti cristiani, come: Il nome di Nostro Signore Dio, la Santissima Madonna, Gesù Cristo Figlio di Dio». Il Regolamento è chiaro e non ammette ignoranza.

Festival della cristianità, il premio che spetta al vincitore

I brani, invece, verranno passati su Radio Vaticana e Vatican News. Al vincitore toccheranno il canonico trofeo, ma anche una produzione discografica, un videoclip, un servizio fotografico con le Etichette Joseba Publishing e DDT Music Entertainment Italy. E ancora, la pubblicazione del brano tramite Belive su 150 piattaforme, con relative cartoline digitali inviate ad oltre 850 radio. Una buona dose di gloria terrena, sebbene l’obiettivo resti: «diffondere attraverso la musica l’amore che il Signore ha per ognuno di noi, la sua grandezza, la sua maestà, la sua potenza», ha spiegato Letizia Centorbi, nata a Canicattì, in provincia di Agrigento. Concorrente e presenza fissa in chiesa, «la frequento da quando avevo sei anni», ha già inciso due album. Naturalmente sogna di vincere. Ma se non dovesse andare bene, rimangono l’esperienza, l’importanza della vetrina e una serie di altri importanti riconoscimenti a cui ambire: premio Canzone Cristiana Sanremo 2022, premio speciale produzione discografica, premio al migliore Interprete, alla migliore composizione, al miglior testo; premio della Stampa, premio Alberto Testa, premio Giovanni Paolo II, premio Roberto Bignoli. C’è poi il Diretto per Sanremo Giovani 2023, «un secondo primo premio, destinato a chi non abbia più di 28 anni», ha detto Fabrizio Venturi. Che ha parlato anche di «canzoni dalla qualità elevatissima». Anche per questo, forse, a ogni cantante verrà consegnato un riconoscimento di partecipazione, in perfetta sintonia col principio di uguaglianza cardine della cristianità.

Tra gli ospiti anche il critico d’arte Vittorio Sgarbi

Cose in grande, dunque, presenza di Vittorio Sgarbi inclusa e attesa nella serata del 4 febbraio «per evidenziare l’ineludibile valore artistico della canzone, rimarcando la sua appartenenza al piano dell’Arte vera e propria», ha affermato il critico. Un messaggio ambizioso, a diffondere il quale proverà, tra gli altri, Erminio Sinni, già vincitore della prima edizione di The Voice Senior e pronto per un inedito bis in duetto con Dajana. O Alex Cadili, genovese e cieco dall’età di 12 anni a causa dell’osteo pseudoglioma, malattia rara che rende fragilissimo l’apparato scheletrico. Ma che non gli ha impedito di «coltivare un’anima rock», scrive sul suo sito, né di ottenere i diplomi in pianoforte e composizione al conservatorio. Dal 1995 canta «per la beata Chiara Luce Badano», morta a 29 anni per le conseguenze di un osteosarcoma, adesso è in gara con il brano Per te Gesù. Interpreterà Vale la pena Fra Vinicius, 26 anni brasiliano e oggi studente di teologia a Caltanissetta, dove continua a suonare nella parrocchia di Sant’Agata: «Iniziai a nove anni, ora voglio dare testimonianza della vita consacrata».

Fabrizio Venturi, chi è il direttore artistico della Kermesse

A metterli insieme, contestualmente a Sanremo – «perché è il momento più alto della città. Come Genova col salone nautico» – è Fabrizio Venturi. Cantautore, fiorentino di nascita, ha scoperto la fede in seguito a un incidente. «Ero scettico, cercavo ignorantemente una prova. Poi stetti in coma una settimana ed è cambiato tutto. Ho ricevuto e recepito un messaggio». Da allora, è costantemente impegnato nel sociale. Vincitore del contest mondiale per l’Inno ufficiale della Fondazione Giovanni Paolo II nel 2006, un anno più tardi nella sala stampa di Sanremo, ha presentato insieme all’ex calciatore della Fiorentina Marco Donadel il singolo Strane Strade. Dal 2011 gioca nella nazionale italiana cantanti e durante la prima fase della pandemia da Covid 19 ha dato vita al Movimento per la musica, con lo scopo di «tutelare i lavoratori del mondo spettacolo in un periodo particolarmente difficile». Adesso la sfida è decisamente un’altra.