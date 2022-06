Sanremo 2023, Chiara Ferragni sarà co-conduttrice della prima e dell’ultima serata

Chiara Ferragni aprirà e chiuderà il festival di Sanremo nelle serate di martedì 7 e sabato 11 febbraio 2023. Lo ha annunciato lunedì sera Amadeus a Giorgia Cardinaletti, durante la sua prima conduzione del Tg1 delle 20. «Sanremo è a febbraio», ha spiegato Amadeus, «ma grazie alla Rai, all’ad Fuortes e al direttore Coletta, ho avuto il mandato a marzo e ho avuto modo di lavorare al festival: il regolamento è già realizzato e pubblicato, sto iniziando ad ascoltare i brani di giovani e big, e stasera inizia il gemellaggio tra Sanremo e il Tg1». «Grazie ad Amadeus per avermi voluto al suo fianco per aprire e chiudere @sanremorai 2023», ha commentato Chiara Ferragni su Instagram postando una foto con il conduttore.

Le stories di Fedez su Sanremo

Fedez ha quasi bruciato l’annuncio di Amadeus sui social. «Lo presenta mia moglie», ripeteva il rapper nelle stories di Instagram, mentre Chiara Ferragni si raccomandava con il marito: «Non pubblicare!». Una scenetta che non ha creato problemi visto che è stata pubblicata appena dopo l’annuncio di Amadeus al Tg1.

I Ferragnez e la polemica del 2021 sul televoto

Non è certo la prima volta che si vocifera della partecipazione di Chiara Ferragni al Festival della canzone italiana. La prima volta fu nel 2016, con la conduzione di Carlo Conti. L’imprenditrice digitale declinò però l’invito. «Ora come ora non sono interessata a questo tipo di esperienza», aveva precisato lei. Anche negli ultimi anni il suo nome è stato in cima alle indiscrezioni. Nel 2021 aveva fatto discutere la sua ‘chiamata alle armi’ dei milioni di follower a sostegno del marito Fedez e di Francesca Michielin: sull’onda del televoto, il duo era passato dal 17esimo posto alla terna che si era poi giocata il podio finale. A vincere il festival, però, erano stati i Maneskin.