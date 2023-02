Sanremo 2023, il nuovo podio dei bookmakers: Mengoni, Mr. Rain, Ultimo

Alla vigilia della finale del Festival di Sanremo 2023, gli esperti Sisal hanno aggiornato le quote riguardanti i favoriti per la vittoria finale. Pesano le sorprese derivanti dalla terza classifica di ieri, soprattutto con gli scivoloni all’indietro di Giorgia ed Elodie. Ma perdono terreno anche Colapesce e Dimartino a svantaggio di Mr. Rain, che si conferma la vera sorpresa della 73esima edizione. Stra-favorito resta, invece, Marco Mengoni. Il cantante ha trionfato durante la prima serata, quando a votare sono stati soltanto i giornalisti della Sala Stampa, e ha bissato ieri, con il primo posto dopo i voti di giuria demoscopica e telespettatori. La sua Due vite è la grande favorita.

Le quote: Mengoni tallonato da Mr. Rain e Ultimo

Chi vuole scommettere oggi su Marco Mengoni arriva tardi e guadagna poco. Questo perché la Sisal è certa della sua vittoria finale e porta la quota a 1,55. Il podio per i bookmakers è già scritto. Accanto al cantante, che interpreta sul palco dell’Ariston Due vite, ci sono Mr. Rain e Ultimo, rispettivamente autori di Supereroi e Alba, quotati 3,50 e 4,00. Molto distante, al quarto posto, Lazza con Cenere: quota 16. Quinto posto a pari merito per Madame e Tananai a 25, mentre Giorgia ed Elodie, dopo lo scivolone di ieri in classifica generale, si accasano in sesta posizione a 33. Ancora dietro, infine, Colapesce e Dimartino, che fino a 24 ore fa erano secondi e che ora sono quotati per la vittoria finale a 50, come Rosa Chemical.

Colapesce e Dimartino favoriti per il premio Mia Martini

E se la vittoria finale di Sanremo sembra già scritta, diverso è il caso del celebre Premio Mia Martini, assegnato dalla critica. Il podio è completamente diverso: Colapesce e Dimartino sono i favoriti a 1,80, seguiti da Grignani a 2,25 e Madame, terza a 5. Stasera, intanto, sarà tempo di cover e anche qui le quote dei bookmakers sono completamente diverse. La presenza di Elisa, con cui canterà Luce e Di sole e d’azzurro, proietta Giorgia in prima posizione a 1,80, seguita da Ultimo, che invece avrà al suo fianco Eros Ramazzotti, e da Mengoni, che canterà Let It Be dei Beatles con i Kingdom Choir: entrambi sono a quota 3.