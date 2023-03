Sanremo 2024, Amadeus vorrebbe ancora al suo fianco Chiara Ferragni

Chiara Ferragni non si è ancora lasciata alle spalle, forse, il Festival di Sanremo 2023 ma è già stata associata al prossimo. Secondo il settimanale Chi, il direttore artistico Amadeus, che dovrebbe curare la sua ultima edizione dopo il successo dello scorso febbraio, vorrebbe al suo fianco l’imprenditrice digitale per tutte e cinque le serate della manifestazione canora. La 74esima edizione del festival della canzone italiana, quindi, potrebbe vedere ancora tra le protagoniste Chiara Ferragni, sebbene si parli ancora di semplici idee e indiscrezioni in fase embrionale. Lei, intanto, si gode la vacanza in Africa senza commentare.

Amadeus avrebbe già chiesto la disponibilità di Chiara Ferragni

Secondo il settimanale Chi, Amadeus vorrebbe Chiara Ferragni al suo fianco e addirittura lo avrebbe già proposto alla stessa influencer. Lo scorso weekend c’è stata una cena in cui i due si sono incontrati, come documentato su Instagram dallo stesso Amadeus. Ed è lì che sarebbe scattata la proposta. Ma lei non sarebbe convinta. Forse a causa di quanto successo con il marito Fedez durante la finale, con la lite a causa del bacio con Rosa Chemical.

Chiara Ferragni in vacanza in Africa

Dopo la cena, Chiara Ferragni si è allontanata dall’Italia e attualmente è con gli amici in Africa. Lei stessa ha pubblicato molti contenuti sul proprio profilo Instagram che la immortalano nel continente africano, tra risate e safari. Ma con un inconveniente non da poco: Chiara Ferragni è arrivata in Africa senza valigia, perse dalla compagnia aerea. Fedez, invece, è a Milano con i figli e continua a curare il suo podcast Mucchio Selvaggio, la cui ultima puntata è stata pubblicata due giorni fa, con protagonista Fabio Rovazzi.