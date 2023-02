Sanremo 2023, Viva Rai2! diventa dopofestival

Viva Rai2! si sposta su Rai1 e diventa il dopofestival delle prime quattro serale di Sanremo 2023. Lo hanno annunciato Amadeus e Fiorello durante il TG1. Le puntate di Viva Rai2: Viva Sanremo! Di notte andranno in diretta eccezionalmente sulla rete ammiraglia da martedì 7 a venerdì 10 febbraio, subito dopo la puntata del Festival: 45 minuti tra notizie, varietà e curiosità dall’Ariston, in compagnia di Fiorello, Fabrizio Biggio e di tutto il cast del programma.

L’annuncio durante il TG1

«È un annuncio un po’ strano, che nasce dal mio amore per il Festival. Andando in onda alle 7 del mattino, non avrei potuto vederlo fino alla fine, al massimo fino alle 22:30, 23 meno un quarto, per andare poi a letto. Mi è venuta così l’idea di fare Viva Rai2! subito dopo: appena finisci la puntata, Ama, io vado in diretta, mi dai la linea di notte», ha detto Fiorello intervenendo al Tg1, rivolgendosi al grande amico Amadeus, conduttore e direttore artistico di Sanremo per il quarto anno di fila. «Chi vuole potrà venire in via Asiago al Glass, tu mi puoi chiamare quando vuoi, avrò inviati che intervisteranno i cantanti e faremo qualsiasi cosa, verrò a svegliarti la mattina!».

💥 VivaRai2… VivaSanremo 💥

Quando @Fiorello diceva che #Sanremo2023 avrebbe dato direttamente la linea a #VivaRai2… non scherzava 👀 Da martedì 7 a venerdì 10 febbraio Fiorello sarà in diretta da Via Asiago su @RaiUno dopo le serate del Festival! pic.twitter.com/g0hwOPjkDX — Viva Rai 2 (@ViVaRai2Off) February 3, 2023

Le puntate notturne andranno in replica al mattino

Le quattro puntate in onda nella notte di Rai1 verranno poi mandate in replica la mattina dopo nella normale collocazione di Viva Rai2!, alle 7:15 sulla seconda rete. Nonostante avesse dichiarato di non voler tornare a fare parte della kermesse canora, Fiorello alla fine ha ceduto: ancora una volta lo showman siciliano farà parte del grande “carrozzone” sanremese.