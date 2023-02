Marco Mengoni vince Sanremo 2023

Dopo aver dominato l’intera settimana del Festival, Marco Mengoni si aggiudica la 73esima edizione di Sanremo. Il cantante ha trionfato grazie alla sua Due vite. Ha ricevuto il 32 per cento delle preferenze, contro il 18 del secondo classificato, Lazza, che ha cantato la sua Cenere scalando la classifica e tallonando il vincitore. «Volevo dedicare questo premio a tutte le donne che hanno partecipato, cantanti meravigliose. Credo sia giusto dedicarlo a loro, hanno portato pezzi meravigliosi su questo palco». Si tratta del secondo successo a Sanremo per lui, dieci anni dopo la vittoria con L’essenziale nel 2013.

La top 5

Da regolamento, Amadeus, Gianni Morandi e Chiara Ferragni annunciano a ritroso tutte le posizioni finali in classifica dalla 28esima alla sesta, per poi nominare i cinque artisti in top 5, non in ordine di classifica ma con i codici per il televoto. Si riparte da zero: «Una gara a parte per loro». E a contendersi il 73esimo Festival di Sanremo, esibendosi nuovamente, sono Ultimo con Alba, Tananai con Tango, Lazza con Cenere, Marco Mengoni con Due vite e Mr. Rain con Supereroi.

Colapesce e Dimartino vincono i premi Mia Martini e Lucio Dalla

Prima di decretare il vincitore della 73esima edizione del Festival di Sanremo, però, Amadeus annuncia gli altri riconoscimenti della kermesse. Il premio della critica Mia Martini va a Colapesce Dimartino con Splash, che fanno il bis aggiudicandosi anche l’ambito premio della sala stampa Lucio Dalla. Poi il premio per il miglior testo Sergio Bardotti, assegnato dalla commissione musicale: vincono i Coma cose con L’addio. Si continua con il premio Giancarlo Bigazzi, assegnato dall’orchestra del Festival alla miglior composizione musicale a Marco Mengoni con Due vite.

Sul podio Mr. Rain e Lazza

Infine la classifica. Quinto posto per Tananai con Tango. Un grande successo per il cantante dopo l’ultimo posto dello scorso anno. Quarto, poi, Ultimo, fuori dal podio con Alba. Terzo posto, invece, per Mr. Rain con Supereroi, una delle rivelazioni del Festival. Infine la seconda posizione per Lazza, con Cenere.

La classifica finale

1. Marco Mengoni, Due vite

2. Lazza, Cenere

3. Mr. Rain, Supereroi

4. Ultimo, Alba

5. Tananai, Tango

6. Giorgia, Parole dette male

7. Madame, Il bene nel male

8. Rosa Chemical, Made in Italy

9. Elodie, Due

10. Colapesce Dimartino, Splash

11. Modà, Lasciami

12. Gianluca Grignani, Quando ti manca il fiato

13. Coma_cose, L’addio

14. Ariete, Mare di guai

15. Lda, Se poi domani

16. Articolo 31, Un bel viaggio

17. Paola e Chiara, Furore

18. Leo Gassmann, Terzo cuore

19. Mara Sattei, Duemilaminuti

20. Colla zio, Non mi va

21. Cugini di campagna, Lettera 22

22. gIANMARIA, Mostro

23. Levante, Vivo

24. Olly, Polvere

25. Anna Oxa, Sali

26. Will, Stupido

27. Shari, Egoista

28. Sethu, Cause perse