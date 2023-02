Sanremo 2023, Ultimo: età, canzoni, fidanzata e biografia del cantante

Ultimo è il nome d’arte che Niccolò Moriconi ha scelto per sè, un nome che porta dentro una sensazione che lo ha sempre accompagnato. Il giovane cantautore molto apprezzato dalle ultime generazioni ha vinto nel 2018 la categoria nuove proposte a Sanremo e nell’anno successivo si è classificato secondo tra i big dopo Mahmood. La sua musica arriva ai giovani perché parla la loro stessa lingua.

Chi è Ultimo

Nato a Roma 24 anni fa, ha due fratelli ai quali è molto legato. I genitori di Niccolò si sono separati quando lui ha solo 4 anni, una situazione dolorosa da affrontare quando si è così piccoli. A scuola presenta problemi di concentrazione, così la mamma decide di iscriverlo a pianoforte quando aveva 8 anni e quella che era nata come un’imposizione si trasforma nel suo rifugio. Ultimo si diploma al conservatorio di Santa Cecilia e comincia a comporre le sue canzoni. Testi molto intimi che racchiudono il suo mondo, che poi è lo stesso di tutti i ragazzi, l’infanzia, le favole, i giochi in cortile, gli anni della scuola e gli amori. La sua carriera musicale comincia ufficialmente nel 2013 quando vince il concorso Una voce per il Sud con il brano Regalami un Sorriso dedicato ai bambini ricoverati nell’ospedale Bambin Gesù di Roma.

Canzoni e fidanzata

Dopo aver provato ad entrare prima ad Amici e poi a X Factor, nel 2016 arriva al concorso di musica hip hop “One Shot Game” a Milano dove si esibisce con il nome Ultimo. Lì viene notato da una casa discografica che decide di produrre il suo primo album, Pianeti, che riscuote molto successo.

Comincia così i suoi tour che fanno registrare il tutto esaurito: Colpa delle favole si chiude nell’estate 2019 a Roma allo Stadio Olimpico davanti a 64 mila spettatori. L’amore resta il filo conduttore delle sue canzoni, tra le quali spiccano Pianeti, Ovunque tu sia, Sogni appesi, Il ballo delle incertezze, Poesia senza veli, Cascare nei tuoi occhi, La stella più fragile dell’universo, Ti dedico il silenzio, I tuoi particolari e Rondini al guinzaglio. Dal 2020 il cantautore romano è legato a Jacqueline Luna Di Giacomo, la figlia di Heather Parisi.