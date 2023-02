Sanremo 2023, le modalità di voto della terza serata

Nella terza serata del Festival di Sanremo 2023 le regole cambiano. Dopo i primi due appuntamenti, in cui a cantare sono stati 14 cantanti prima e gli altri 14 poi e a votarli è stata la sola Sala Stampa, oggi si esibiscono tutti e 28 i talenti. E la classifica di fine serata sarà stilata grazie al televoto e alle preferenze della giuria demoscopica. Entrambe le componenti avranno il 50 per cento del valore totale e Amadeus in apertura di serata ha ricordato le modalità del voto da casa e i codici. Un regolamento che ricalca linearmente quanto accaduto già lo scorso anno.

Televoto a Sanremo: come funziona

Ogni artista ha un codice da 01 a 28, che Amadeus elenca e che comparirà in sovraimpressione durante ogni esibizione. Per votare, i telespettatori dovranno usare il numero 894.001 da telefono fisso e seguire le indicazioni, oppure inviare un sms al 475.475.1 abbinando il codice dell’artista. 5 i voti massimi a disposizione e ogni voto costa 51 centesimi e si pagano solo i voti validi. Un servizio che, ricorda Sanremo, è riservato ai maggiorenni. Il televoto ci sarà anche durante la quarta serata e varrà per il 34 per cento mentre sabato 11 febbraio, durante la finalissima, ci saranno due sessioni: la prima con tutti e 28 i cantanti in gara e la seconda solo con i talenti rimasti in top 5 per decretare il vincitore.

L’elenco dei codici

Ecco tutti i codici: 01 Paola e Chiara, 02 Mara Sattei, 03 Rosa Chemical, 04 Gianluca Grignani, 05 Levante, 06 Tananai, 07 Lazza, 08 Lda, 09 Madame, 10 Ultimo, 11 Elodie, 12 Mr. Rain, 13 Giorgia, 14 Colla zio, 15 Marco Mengoni, 16 Colapesce Dimartino, 17 Coma Cose, 18 Leo Gassman, 19 Cugini, 20 Olly, 21 Anna Oxa, 22 Articolo 31, 23 Ariete, 24 Sethu, 25 Shari, 26 gIANMARIA

Giuria demoscopica: cos’è

Debutta anche la giuria demoscopica, composta da 300 persone. Il nome deriva dalla demoscopia, l’indagine statistica dell’opinione pubblica in merito a una particolare questione. A selezionare i partecipanti è l’Ipsos, una società di ricerche di mercato e consulenza con sede a Parigi, in base alla fruizione abituale di musica. In pratica viene scelto chi va spesso a concerti, partecipa ad eventi musicali e acquista dischi, selezionato tra i candidati che si propongono agli organizzatori. Il voto viene espresso tramite un’applicazione dedicata.