Sanremo 2023, stasera su Rai1 il docu sul Festival con Gianni Morandi

La vittoria di Marco Mengoni, il secondo di Lazza e l’ascesa di Mr Rain. I diverbi fra Anna Oxa e Madame, il bacio inaspettato fra Amadeus e Rocio Muñoz Morales e le dirette Instagram di Chiara Ferragni sul palco. Tutti abbiamo ancora in mente le immagini dell’Ariston dove due mesi fa Due Vite veniva incoronata come miglior canzone italiana. Stasera 10 aprile, alle 21.25 su Rai1, il docufilm Sanremo 2023 ripercorrerà nuovamente i cinque giorni del Festival al Teatro Ariston con un punto di vista differente. Con la speciale guida di Gianni Morandi, co-conduttore al fianco di Amadeus, si potrà viaggiare nel backstage, assistere alle prove dello spettacolo e scoprire le emozioni dei cantanti. La visione sarà disponibile in streaming sul sito oppure tramite l’app RaiPlay.

Sanremo 2023, le anticipazioni del documentario stasera 10 aprile 2023 su Rai1

La 73esima edizione del Festival di Sanremo ha infranto diversi record che resistevano da decenni. Su tutti lo share che, per la serata finale, ha raggiunto il 66 per cento, toccando l’83.1 per cento al momento della decisione del vincitore. Tante però anche le polemiche, tra cui il fuori programma fra Rosa Chemical, in gara con la sua Made in Italy, e Fedez. Questo e molto altro saranno protagonisti del docufilm Sanremo 2023 di Stefano Corsi con regia di Leonardo Lo Frano. A guidare i telespettatori sarà Gianni Morandi, pilastro della canzone italiana e quest’anno co-conduttore al fianco di Amadeus. Con i suoi occhi ci si muoverà dietro le quinte dello spettacolo, per apprezzare il lavoro di chi rende tutto possibile. Operatori per luci e suono, ma anche coreografi e registi che ogni sera hanno portato avanti la macchina nel backstage.

Gianni Morandi con Sanremo 2023 permetterà anche di scoprire cosa avviene prima e dopo le esibizioni. Sarà possibile infatti assistere alle prove delle esibizioni, gli ultimi check per gli artisti in cui mettere a punto i dettagli della performance sia dal punto di vista canoro sia scenico. Grazie alle telecamere Rai si potranno scoprire poi le emozioni che ogni artista prova nell’istante che precede il suo ingresso sul palco dell’Ariston, da sempre ragione di ansie e paure superiori alla norma. Infine come dimenticare il pubblico da casa che con la sua passione segue anno dopo anno il Festival di Sanremo. Il docufilm andrà infatti a curiosare nelle case dei telespettatori sul divano, andando a sentire reazioni e giudizi sui brani in gara e sui conduttori. In particolare, l’edizione 2023 si concentrerà sul parere dei più piccoli in attesa dei loro beniamini.