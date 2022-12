Sanremo 2023, Silvia Toffanin rifiuta di nuovo: la conferma da Mediaset

Silvia Toffanin a Sanremo 2023? Mediaset conferma che la conduttrice è contattata sia nel 2020 che quest’anno ma ha rifiutato l’incarico poiché troppo impegnata con la sua storica trasmissione Verissimo.

Silvia Toffanin rifiuta Sanremo 2023

Secondo quanto riportato da Fanpage.it, l’azienda ha confermato che la donna è stata contattata per partecipare all’edizione 2023 del Festival condotta da Amadeus e Gianni Morandi. «Silvia Toffanin è stata contattata per la prima volta nel 2020 e ha rifiutato. È stata ricontattata quest’anno per prendere parte all’edizione 2023 e ha rifiutato ancora perché molto presa da Verissimo che va in onda due volte a settimana», hanno riferito fonti Mediaset al quotidiano.

Il comunicato Ansa diffuso (e cancellato) dall’azienda

Il caso è scoppiato dopo che la stessa azienda aveva diffuso la seguente Ansa: «In merito alle indiscrezioni su una possibile partecipazione di Silvia Toffanin al Festival di Sanremo, fonti Mediaset precisano che la conduttrice di Verissimo non sarà presente alla manifestazione. È vero che la proposta è stata fatta ed è vero che Mediaset in questi casi non ha problemi a concedere liberatorie ai propri artisti, ma nello specifico, si apprende, Silvia Toffanin ha declinato l’offerta in quanto impegnata con il suo programma e non interessata a quel genere di prestazioni artistiche». Questo quanto riportato nel comunicato stampa, condiviso poi in un tweet da Mediaset. Ad oggi, sia il comunicato che il tweet sono stati cancellati lasciando un velo di mistero intorno all’accaduto.

Due anni fa, la conduttrice aveva così motivato il suo rifiuto a presenziare all’Ariston: «Mi era stata offerta la co-conduzione, è vero. Mi ha fatto piacere ma ho preferito dire di no. So che tutti sognano Sanremo ma io non lo vivo come un mio obiettivo. Non ho l’ambizione di essere in video a tutti i costi, mi piace fare le cose dove posso portare un valore aggiunto, esserci per esserci non fa per me».