Sanremo 2023, Sergio Mattarella sarà presente in sala per la prima volta

Per la prima volta nella storia del Festival di Sanremo, questa sera il Capo dello Stato Sergio Mattarella sarà presente in teatro. L’annuncio è stato dato da Amadeus durante la consueta conferenza stampa delle 12 in diretta dal Casinò della cittadina ligure.

Sergio Mattarella al Festival di Sanremo 2023

Visibilmente emozionato, il conduttore e direttore artistico ha voluto leggere lo storico messaggio: «Ho il piacere e l’onore di annunciarvi che questa sera sarà presente in sala il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Sono grato al Presidente che ha accettato questo invito e ringrazio Giovanni Grasso e Lucio Presta che hanno lavorato a lungo per questo». L’affermazione è stata accolta dai giornalisti con applauso, stupore e interesse, come dimostrato dalle diverse domande che sono state poste nel merito.

Amadeus e Stefano Coletta, direttore dell’Intrattenimento Prime Time presente alla conferenza, hanno spiegato che il Capo dello Stato non salirà sul palco ma si limiterà ad assistere alla prima serata della kermesse, esattamente come accade per la prima della Scala in programma ogni 7 dicembre al teatro milanese. Il politico sarà accompagnato all’Ariston dalla figlia Laura e, al termine della serata, farà direttamente ritorno a Roma senza soggiornare a Sanremo.

Il monologo di Roberto Benigni sulla Costituzione

La sua presenza è anche un modo per celebrare i 75 anni della Costituzione Italiana, entrata in vigore l’1 gennaio 1948 in sostituzione dello Statuto Albertino. Per omaggiarla, Amadeus ha anche annunciato un monologo di Roberto Benigni in apertura della prima serata. Il premio Oscar, che ha partecipato al Festival l’ultima volta nel 2020, tornerà sul palco dopo tre anni per intrattenere gli spettatori con un momento di cultura. Non si hanno ancora dettagli del suo intervento né si conoscono i passi del testo che eventualmente reciterà.

Subito dopo il suo intervento, avrà ufficialmente inizio la gara tra i big con la prima esibizione di Anna Oxa. Tra gli altri ospiti presenti stasera, i Pooh, i vincitori dell’edizione 2022 Mahmood e Blanco ed Elena Sofia Ricci.