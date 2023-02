Sanremo 2023, sentiment social negativo dopo la prima serata

L’eco della prima serata di Sanremo non si spegne. A pochi minuti dall’inizio della seconda serata, in cui si esibiranno gli altri 14 artisti in gara, Adnkronos ha reso noto il risultato di una ricerca commissionata a SocialCom e realizzata con l’ausilio della piattaforma BlogMeter sul sentiment dei social nei confronti del Festival di Sanremo. Secondo la ricerca, per il 54,26 per cento l’opinione sulla kermesse dopo la prima serata è negativa, soprattutto a causa dell’episodio, considerato diseducativo, che ha visto protagonista Blanco. Intorno alla mezzanotte, l’artista, che si è esibito con il nuovo brano L’isola delle rose, ha distrutto i fiori sul palco per la rabbia generata da un problema tecnico, incassando i fischi dell’Ariston.

La ricerca di Adnkronos realizzata con BlogMeter

Per analizzare i dati, la piattaforma BlogMeter ha fornito come fonti oltre 50 mila pagine pubbliche Facebook, 18 mila profili Twitter, oltre 21.500 parole chiave e hashtag in scarico, più di 8.500 canali Youtube e circa 21 mila profili Instagram. A questi si sono aggiunti blog, siti di notizie, forum e recensioni fornite anche su altri social. E il risultato penalizza il Festival. Il sentiment social è negativo e si posiziona al 54,26 per cento. Per 2 utenti su 3, il 66 per cento, il momento in cui Blanco ha distrutto i fiori è stato fortemente diseducativo e ha influenzato l’opinione sulla prima serata.

Di Sanremo si parla soprattutto su Facebook

Secondo la ricerca di Adnkronos, del Festival di Sanremo si parla soprattutto su Facebook. Sul popolare social di Meta si concentra il 65,28 per cento degli interventi. Nettamente dietro Twitter, con il 14,35 per cento, poi le news dai siti d’informazione al 9,46 per cento, i blog al 5,18 e Instagram al 3,1. Ancora meno, infine, forum, Youtube, TikTok, Reddit e Twitch. Nella giornata di oggi, sono stati i dati dell’auditel a decretare, invece, il successo di share di Sanremo. E contemporaneamente, anche i dati Nielsen hanno evidenziato come, in un anno, i contenuti veicolati sui social intorno alla kermesse siano triplicati.

