Sanremo 2023, il selfie di gruppo (senza Paola Egonu) diventa virale

Chiara Ferragni ha pubblicato nella serata di ieri, sui suoi profili social un selfie di gruppo direttamente da Sanremo. Lo scatto è diventato subito virale per una grande assenza.

Selfie di gruppo delle co-conduttrici di Sanremo

Il Festival è ancora lontano, ma già comincia a far parlare di sé. La kermesse canora andrà in onda su Rai Uno dal 7 all’11 febbraio. Giunta alla settantreesima edizione, vedrà sul palco per il quarto anno consecutivo Amadeus, direttore artistico, e Gianni Morandi. Accanto a loro si alterneranno sul palco Paola Egonu, Chiara Francini, Francesca Fagnani e Chiara Ferragni.

L’influencer sta già facendo sentire la sua presenza sui social. Proprio in queste ore è diventato virale il selfie che ha pubblicato sui suoi profili. La foto immortala tre co-conduttrici e i due conduttori: un ritratto del cast sanremese sorridente ed emozionato. Francini e Ferragni ancora in accappatoio, pronte per le prove. Ma la foto è diventata subito virale anche per la grande assenza di Paola Egonu, sul palco dell’Ariston giovedì 9 febbraio.

“Paola, ci sei mancata”

Le bellissime donne vestite di bianco e i due conduttori appaiono molto affiatati, eppure a scatenare la curiosità dei 28 mila followers della Ferragni è stata l’assenza della pallavolista. Chiara, a didascalia del selfie, ha commentato con un messaggio -saluto all’amica Paola, non presente perché alle prese con i molti impegni sportivi: «Paola ci sei mancata».

Sicuramente questo Sanremo farà sentire molto la sua presenza sui social e siamo solo all’inizio di un’edizione dove la musica sarà sempre la grande protagonista con brani introspettivi ed intensi, alcuni dei quali toccheranno tematiche molto forti e delicate come la salute mentale. Un’edizione caratterizzata anche da grandi ritorni come quelli di Marco Mengoni, Giorgia e Gianluca Grignani che presenterà un brano dedicato al padre.