Sanremo 2023, chi è Rosa Chemical: canzoni e carriera del rapper

Tra i cantanti in gara al Festival DI Sanremo 2023 c’è anche Rosa Chemical, rapper di 24 anni che sta facendo molto parlare di sé. Manuel Franco Rocati, questo il vero nome del cantante, ha 24 anni ed è originario di Rivoli. All’Ariston concorre con il brano Made in Italy, scritto e composto da lui e P. Antonacci, O. Inglese e D.Whale (Davide Simonetta).

Chi é Rosa Chemical

Il vero nome di Rosa Chemical è, come detto, Manuel Franco Rocati. Il cantante é nato il 30 gennaio 1998 a Rivoli, nella città metropolitana di Torino, ed é cresciuto ad Alpignano. Il nome d’arte è un tributo alla madre, Rosa, e al gruppo My Chemical Romance. Il suo esordio musicale è nel 2018, anno in cui esce il suo primo singolo Kournikova. Alla musica, Rosa Chemical, affianca anche la moda e, infatti, sempre nel 2018, è modello per il brand Gucci. Nel 2019 arrivano, invece, le prime collaborazioni di successo, come quella con Greg Willen. I due pubblicano un EP dal titolo Okay Okay!!, che contiene i singoli Long Neck e Facciamolo.

La notorietà per Rosa Chemical arriva però grazie al brano Tik Tok e alla pubblicazione, nel 2020, di LOBBY WAY e BOHEME, contenuti nel suo primo vero album Forever. Nel 2022 la sua prima volta al Festival di Sanremo, dove sale sul palco nella serata delle cover insieme a Tananai. Tra le curiosità delle sua carriera troviamo il fatto che in passato ha fatto il tatuatore e che ha dichiarato di essere migliore di Eminem, vero punto di riferimento della cultura rap del nuovo millennio.

La polemica di Fdi

Rosa Chemical ama i look androgini e questo gli ha portato duri attacchi anche da parte della politica. In Parlamento, la deputata di Fratelli D’Italia Maddalena Morante, si é così espressa sulla sua partecipazione a Sanremo 2023: «Franco Roncati in arte Rosa Chemical ha intenzione di portare in gara al Festival il sesso, l’amore poligamo e i porno su Onlyfans. […] l’ennesimo spot in favore del gender».