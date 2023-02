Sanremo 2023, Rosa Chemical show: bacio a fine canzone con Fedez

Dopo il bacio di Amadeus e Rocío Muñoz Morales e quello durante la serata delle cover tra Elodie e BigMama, anche la finale ha il suo momento «d’amore». Durante l’esibizione di Rosa Chemical nel pieno della finalissima del Festival di Sanremo 2023, il cantante ha deciso di sorprendere tutti, compreso uno degli spettatori illustri nelle prime file. Si tratta di Fedez, tirato in ballo nei versi finali e portato sul palco dell’Ariston. Poi, mentre stava per finire il brano, il bacio che ha infiammato il teatro e i social.

Rosa Chemical bacia Fedez

Probabilmente neanche Fedez si aspettava di essere tirato in ballo da Rosa Chemical. Proprio nelle battute finale della sua canzone, Made in Italy, il discusso e apprezzato cantante si è diretto verso la platea. Ha intercettato lo sguardo di Fedez e ha iniziato a ballargli addosso, tra le risate e gli applausi dell’Ariston. Ma non è finita, perché Rosa Chemical lo ha praticamente prelevato, portandolo sul palco, dove il rapper è rimasto impalato, quasi in imbarazzo. Poi l’abbraccio e il ritorno verso il posto a sedere. Ma proprio nel finale, dopo l’ultima parola, Rosa Chemical lo ha baciato sulle labbra. Un bacio lungo e appassionato, che ha infiammato i social.

IL LIMONE TRA ROSA CHEMICAL E FEDEZ IN MONDOVISIONE #Sanremo2023 pic.twitter.com/Bkc3lfcvCG — venere di twitta 💐 (@aleferaz) February 11, 2023

La reazione dei social e di Chiara Ferragni

Su Facebook, Instagram e soprattutto Twitter, il bacio tra Rosa Chemical e Fedez ha fatto il pieno di commenti e interazioni. In tanti hanno ripostato le foto e i video, molti chiedendosi la reazione di Chiara Ferragni, moglie del rapper e co-conduttrice della serata. Proprio lei rientra sul palco a fine esibizione e porta i fiori all’artista in gara, una delle rivelazioni del Festival di Sanremo e tra i più commentati su tutte le piattaforme.