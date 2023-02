Sanremo 2023, Roberto Benigni celebrerà la Costituzione: film, moglie e carriera dell’attore

A Sanremo 2023 sarà presente anche il celebre Roberto Benigni, con la moglie, che celebrerà la Costituzione italiana.

Film e carriera di Roberto Benigni

La carriera di Roberto Benigni è stata eccezionale ed oggi l’attore viene considerato uno dei massimi esponenti del cinema italiano nel mondo. Benigni ha vinto l’Oscar al miglior attore, nel 1999 per l’interpretazione nel film, da lui stesso diretto, «La vita è bella», pellicola che si è aggiudicata anche l’Oscar al miglior film straniero. Inoltre, ha prodotto altri film di successo come «Non ci resta che piangere», «Il piccolo diavolo», «Johnny Stecchino», «Il mostro», «Caterina va in città», «La tigre e la neve», «To Rome with Love» e «Pinocchio». Ha collaborato con alcuni attori e registi di fama internazionale come Woody Allen, Walter Matthau e Gerard Depardieu.

Tra i riconoscimenti recenti, nel 2021, ha vinto il Leone d’Oro alla carriera alla 78. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Benigni ha sfociato il suo talento anche come lettore, interprete a memoria e commentatore della «Divina Commedia» di Dante Alighieri, inoltre ha svolto anche il ruolo di divulgatore, recitando il Canto degli Italiani, i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana e i Dieci Comandamenti biblici.

La moglie dell’attore

Roberto Benigni e sua moglie, Nicoletta Braschi, sono diventati nel tempo un simbolo del cinema italiano. Compagni nella vita e sul lavoro, infatti hanno prodotto insieme tantissimi film, alcuni molto famosi come il summenzionato «La vita è bella» del 1997, vincitore di tre Premi Oscar. Il loro grande amore è noto in tutto il mondo e i due si sono sposati nell’anno 1991 dopo essersi conosciuti nel 1988 sul set della pellicola «Il Piccolo Diavolo».

La coppia non ha mai avuto figli per scelta. A questo proposito, Nicoletta Braschi ha dichiarato durante un’intervista: «Ci vuole tantissima maturità per rendersi conto quando una cosa non fa per noi, prima di ritrovarci in situazioni che non sappiamo gestire e da cui è impossibile tirarsi fuori».