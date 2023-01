Sanremo 2023, 5 serate in platea costano 1.290 euro

La febbre da Festival di Sanremo continua ad aumentare. Mentre gran parte degli italiani si prepara a seguire la manifestazione da casa, su divani e poltrone, con famiglie e amici, c’è chi pensa ad assistere dal vivo. Oggi la Rai ha comunicato prezzi e modalità con cui i privati cittadini potranno aggiudicarsi i biglietti. Per assistere a tutte e cinque le serate di Sanremo 2023 dalla platea, bisognerà sborsare 1.290 euro. Sedersi in galleria, invece, farà spendere la metà. I cittadini dovranno pagare le cinque serate 672 euro.

Come acquistare i biglietti

Per gli amanti del Festival della canzone italiana, sedersi in platea al Teatro Ariston per assistere a un’edizione di Sanremo è praticamente un sogno. Ci riescono ogni anno in tanti, sborsando però cifre importanti. La platea costerà 1.290 euro per cinque serate, mentre la galleria 672 euro. Per acquistare i tagliandi bisognerà attendere lunedì 16 gennaio. Dalle 9 alle 14, infatti, saranno aperte le richieste di prenotazione per gli abbonamenti relativi alle cinque serate della 73esima edizione, in programma dal 7 all’11 febbraio. Sarà possibile prenotare anche i biglietti singoli a titolo gratuito esclusivamente per i disabili motori. Ogni cittadino può presentare la richiesta per un massimo di 2 abbonamenti, seguendo la procedura online sul portale sanremo2023.aristonsanremo.com.

Dal record del FantaSanremo agli ospiti

Intanto l’attesa è febbrile. Lo dimostrano sia le reazioni all’annuncio di alcuni super ospiti della seconda serata, sia il gran numero di iscrizioni al FantaSanremo. Il gioco del Festival, giunto al terzo anno, vede già oltre 585mila squadre iscritte, quando manca ancora un mese all’inizio. L’anno scorso furono mezzo milione, due anni fa appena 50mila. E in centinaia hanno commentato su Twitter ogni passaggio dei singoli annunci fatti da Amadeus, in ultimo quello relativo ai tre super ospiti della seconda serata. Si tratta di Al Bano, Massimo Ranieri e Gianni Morandi, tre voci storiche del Festival di Sanremo, tutti e tre insieme sul palco dell’Ariston il prossimo 8 febbraio.