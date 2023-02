Sanremo 2023, Pooh ospiti la prima serata: canzoni, membri e storia della band

Il 73° Festival di Sanremo partirà con ospiti d’eccezione, i Pooh con il grande ritorno di Riccardo Fogli. «Il palco dell’Ariston è quello più adatto a rendere omaggio a Stefano D’Orazio», hanno commentato gli amici di una vita pronti ad esibirsi come ospiti durante la prima puntata della kermesse.

Pooh: membri, canzoni e storia della band

Tra i gruppi che hanno fatto la storia della musica italiana, la band a Bologna nel 1966 e si è sciolta nel 2016. Dalla sua nascita ha avuto diversi componenti, ma la formazione che l’ha reso celebre è quella rimasta stabile per 36 anni, dal 1973 al 2009, composta da Roby Facchinetti (tastiera), Dodi Battaglia (chitarra), Red Canzian (basso) e Stefano D’Orazio (batteria e, occasionalmente, flauto). Il bassista Riccardo Fogli è stato uno dei membri della band, che lasciò nel 1973 per intraprendere una carriera da solista, e venne sostituito da Red Canzian.

Gli anni Settanta sono quelli dei maggiori successi dei Pooh, che intrapresero anche tour internazionali negli Usa, nell’America Latina e in Cina. Nell’arco di tutta la carriera, la band ha venduto più di 100 milioni di dischi, record per un gruppo italiano. Basti pensare che il 33 giri Parsifal fu campione d’incassi per oltre un decennio con 400 mila copie vendute. Hanno fatto la storia dei Pooh brani come Tanta voglia di lei, Pensiero, Noi due nel mondo e nell’anima, Dammi solo un minuto Piccola Katy, Chi fermerà la musica, Linda, Io ti aspetterò, La mia donna e Noi due nel mondo e nell’anima.

L’impegno nel sociale, la nomina a Cavalieri della Repubblica e la reunion per i 50 anni

La band è stata da sempre molto impegnata nel sociale: al fianco del WWF, insieme a Telethon con il “Treno Pooh della Solidarietà” e dalla parte dei bambini coinvolti nella guerra dei Balcani con la raccolta fondi “Rock No War”. Nel 1986 i Pooh hanno celebrato i 20 anni di carriera con la nomina di Cavalieri della Repubblica e intanto hanno continuato a mietere un successo dopo l’altro.

Nel 1990 hanno partecipato per la prima volta al Festival di Sanremo vincendo con il brano Uomini soli, al primo posto nella classifica degli album per 10 mesi. Nel 2009 Stefano D’Orazio, dopo 38 anni, ha lasciato la band: uno dei momenti più emozionanti siglati dall’uscita di Ancora una notte insieme. Ma i Pooh non si sciolgono, proseguono con Roby, Dodi e Red e nel 2015 festeggiano i 50 anni di carriera con una straordinaria reunion che vede di nuovo insieme Facchinetti, Battaglia, Canzian, D’Orazio e Riccardo Fogli. Il 6 novembre 2020 è stato forse il momento più buio della band: in quel giorno è infatti scomparso l’amico di sempre Stefano D’Orazio.