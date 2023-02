Sanremo 2023, l’Ariston omaggia i Pooh e Stefano D’Orazio

Uno dei momenti più attesi della prima serata del Festival di Sanremo 2023 è l’ospitata di una band che ha fatto la storia della musica italiana: i Pooh. «Il cuore dei fan non ha mai smesso di battere per loro e per i loro successi e sono felicissimo per tutti quei cuori di poter dire che, signore e signori, ci sono i Pooh». Amadeus li annuncia così e loro arrivano sull’Ariston: sono Red Canzian, Dodi Battaglia, Roby Facchinetti e Riccardo Fogli. «Eccoli gli “Amici per sempre“, a Sanremo 2023». E loro partono proprio da questo successo, una delle tante hit di una strepitosa e lunga carriera.

I brani: da Dammi solo un minuto a Pensiero

Poi il medley che parte con la hit del 1977 Dammi solo un minuto. Poi la più recente Stai con me, pubblicata nel 2000. E ancora Tanta voglia di lei, cantata per la prima volta nel 1971, così come il quarto brano del medley, Pensiero. Entrambe le canzoni sono tratte da Opera Prima, il quarto album dei Pooh. Si va all’indietro, fino al 1968, con uno dei successi più acclamati: Piccola Katy. Facchinetti intona poi Chi fermerà la musica, toccando gli anni ’80, ed è uno dei brani che infiamma di più il pubblico dell’Ariston.

Amadeus: «Nessuno fermerà la musica dei Pooh»

«Nessuno fermerà la musica dei Pooh», urla Amadeus. Riccardo Fogli abbandona il palco (ma poi sarà richiamato da Red Canzian quando parla d’amicizia) e parla Facchinetti: «Ce lo aspettavamo? Assolutamente no. Siamo nati negli anni ’60 quando nascevano milioni di band e arrivare al successo era complicato. Nel 1971 arrivò il successo con Tanta voglia di lei e da lì abbiamo fatto dato vita a una carriera di 50 anni». Il direttore artistico annuncia poi il grande evento dell’estate: «Segnatevi il 6 luglio». Lo spiega Dodi Battaglia: «Vi aspettiamo tutti a San Siro, sarà un evento irripetibile».

Red Canzian: «Abbiamo scoperto di essere simili»

Dell’amicizia tra i membri dei Pooh parla Red Canzian: «Abbiamo scoperto di essere simili, ma anche di avere grande rispetto quando simili non lo eravamo». Rai1 manderà in onda mercoledì prossimo Pooh, un attimo ancora, «film-documentario con la vostra musica e i ricordi di Stefano D’Orazio, oltre che con la vittoria del 1990 con una delle canzoni più belle della storia di 72 anni di Festival». Lo spiega Amadeus, dando spazio poi a Uomini Soli, per omaggiare proprio Stefano D’Orazio, scomparso il 6 novembre del 2020.