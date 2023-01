Sanremo 2023, Peppino di Capri super ospite giovedì: record di presenze

Sanremo 2023 comincia a scoprire le carte dei super ospiti che saliranno sul palco dell’Ariston nel corso della kermesse canora. Secondo quanto riportato dall’Ansa, tra gli ospiti potrebbe esserci Peppino di Capri, che dovrebbe essere a Sanremo nella terza serata, quella di giovedì 9 febbraio. Per lui si tratterebbe di un record molto difficile da battere: sarebbe infatti la 15esima volta che il cantante si esibirebbe al Festival della canzone italiana. Oltre a Peppino di Capri, già confermati tra gli ospiti sono i Pooh nella prima serata e il trio Gianni Morandi, Massimo Ranieri e Al Bano nella seconda.

Sanremo 2023, Peppino di Capri super ospite

Peppino di Capri è un veterano del Festival di Sanremo. Per lui, classe 1939, all’Ariston ci sono state molte partecipazioni e ben due vittorie. Giuseppe Faiella, questo il suo vero nome, è un artista amato in tutto il mondo, specie in Brasile, ed ha cantato molti brani iconici degli anni ’70 come Nun è peccato a Roberta, Champagne, Saint Tropez twist e Luna caprese.

Sanremo 2023, i possibili duetti

Oltre agli ospiti, sono stati “spoilerati” anche i possibili duetti dei cantanti in gara. A farlo è stato Paolo Giordano su Il Giornale, che ha rivelato che Fedez potrebbe duettare con J-Ax, Noemi con Mara Sattei, mentre Tananai avrebbe scelto Don Joe. E ancora, Gianluca Grignani avrebbe voluto cantare con Piero Pelù, ma l’ipotesi sarebbe saltata, Olly, invece, dovrebbe duettare con Lorella Cuccarini, mentre Rosa Chemical con Rose Villain. Ditonellapiaga accompagnerà i Colla Zio, mentre i Modà si esibiranno con Le Vibrazioni. Izi sarà con Salmo, Leo Gassmann con Edoardo Bennato, Gianmaria con Manuel Agnelli, Sethu con Bnkr44, Luca D’Alessio (Lda) con Alex Britti. Probabile anche la presenza di Carla Bruni, ex première dame francese, in duetto con qualche concorrente in gara – anche se questa ipotesi sembra aver perso le possibilità iniziali.