Sanremo 2023, lo street artist cicatrici.nere rivendica il “Pensati libera” di Ferragni: «Non è merce»

La scritta ‘Pensati libera‘ ricamata sulla stola bianca che ha avvolto Chiara Ferragni al suo ingresso all’Ariston ieri sera (e che ha generato innumerevoli meme) non sarebbe farina del suo sacco, né tantomeno di Claire Fontaine, duo artistico che ha pensato la stola manifesto per Dior. L’accusa di aver mercificato la scritta è arrivata via Instagram dallo street artist bolognese Cicatrici.nere, padre di Pensati libera. Ed è diretta proprio all’influencer-imprenditrice digitale e alla designer. Il titolo lascia poco spazio all’immaginazione: “Artivismo, non merce”.

«Pensati libera non è uno slogan»: l’attacco di Cicatrici.nere

«Pensati Libera non è uno slogan», scrive l’artista. «Pensati Libero non è un prodotto. Pensati Libera non è una foto. Pensati Libero non è un post. Pensati Libera non è per una moda. Pensati Libero non è un manifesto. Pensati Libera non è una proprietà di qualcuno. Pensati Libero non è per vendere. Pensati Libera non è mercificare un’idea». E, ancora: «PENSATI LIBERA È UN ATTO DI VOLONTÀ per liberare le persone dalla superficiale, veloce e soffocante vita moderna. PENSATI LIBERO È UN RESPIRO tra i rovi degli schedari, delle tabelle e degli ordini. PENSATI LIBERA è dire “ci sono anche io” tra gli sconfitti di tutti i giorni. PENSATI LIBERO È LÀ FUORI PER STRADA». La scritta campeggia su molti muri di Bologna e sulla pelle di chi se l’è fatta tatuare proprio da Cicatrici.nere.

La fotografia di Claire Fontaine che ha ispirato la stola

La stola manifesto di Claire Fontaine – duo fondato nel 2004 e composto da James Thornhill e Fulvia Carnevale – si rifà come scritto dagli artisti su Instagram, a una frase «trovata su un muro dopo una marcia delle donne a Genova». «La libertà delle donne non comporta l’irresponsabilità, ma la possibilità del vero amore, perché l’amore può avvenire solo senza vivere nella paura della violenza dell’altro», continua il post. «La violenza contro le donne è proporzionale al grado della loro libertà e non alla loro sottomissione; gli uomini temono le donne indipendenti che apprezzano veramente il loro amore e lo scelgono liberamente. La libertà delle donne in questa frase evoca un mondo in cui l’amore è finalmente possibile per uomini e donne senza paura. Grazie Chiaraferragni per aver scelto di utilizzare la tua partecipazione a Sanremo per difendere i diritti e l’emancipazione delle donne».