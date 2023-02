Sanremo 2023, Paola e Chiara: età, canzoni, e storia del duo

Paola e Chiara è un duo di musica pop e dance composto dalle sorelle milanesi Paola e Chiara Iezzi. Una carriera messa tra parentesi ma che annovera cinque milioni di dischi venduti e che è pronta a riavviarsi.

Chi sono Paola e Chiara

Il gruppo si forma a Milano nel 1996 dopo che le due sorelle erano state coriste degli 883. Nello stesso anno partecipano all’edizione di Sanremo Giovani con il brano In viaggio e nel 1997 al Festival di Sanremo vincendo nella categoria Nuove proposte con Amici come prima.

Ci chiamano bambine è il primo album di Paola e Chiara, un’atmosfera rock che le conduce ad esibirsi sul palco dell’history World Tour di Michael Jackson come uno dei gruppi di supporto. Dopo la vittoria fra le giovani proposte, ritornano a Sanremo tra i big nel 1998 con Per te e nel 2005 con A modo mio. Il duo è rimasto insieme fino al 2013 e il ritorno ufficiale è atteso per la 73a edizione del Festival di Sanremo dove parteciperanno con il brano Furore.

Dal tormentone Vamos a bailar alla rottura

Il grande successo arriva nell’estate del 2000, quando pubblicano l’album Television – 800.000 copie vendute in Europa trainato dal tormentone Vamos a bailar (Esta vida nueva). Il singolo viene pubblicato anche all’estero, ottenendo buoni successi in Giappone, nei paesi scandinavi e in Europa. Nell’estate del 2003 esce il singolo Kamasutra, che per il suo contenuto erotico non viene trasmesso dai canali musicali ma solo su Internet.

Gli album successivi non riscuotono il successo sperato e cominciano i primi tentativi da soliste alternati a brevi reunion, come nel 2009 quando prendono parte al concerto Amiche per l’Abruzzo e nel 2013 come concorrenti del varietà di Rai Uno I migliori anni. Il duo si scioglie ufficialmente nel 2013. Il primo ritorno in coppia avviene nel luglio 2022 quando Paola e Chiara cantano insieme durante le date del tour di Max Pezzali.