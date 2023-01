Sanremo 2023, tutti gli ospiti che canteranno sul palco esterno in Piazza Colombo

L’edizione di Sanremo 2023 è piena di novità e sorprese. Tra queste il fatto che, fuori dal Teatro dell’Ariston, verrà svolto uno spettacolo in Piazza Colombo al fine di coinvolgere i cittadini del posto. Ecco chi sono gli ospiti che si esibiranno durante le cinque sere.

Sanremo 2023: gli ospiti che canteranno sul palco in Piazza Colombo

La novità assoluta di quest’anno è che il Festival sarà composto da tre palchi: il primo è quello classico del Teatro Ariston, il secondo è posizionato all’esterno in Piazza Colombo e il terzo sulla nave Costa Smeralda. «La notizia che sto per darvi riguarda proprio Sanremo. Qual è? Sapete che ci sono tre palchi, quello principale dell’Ariston, quello sulla nave ma c’è un palco pazzesco a cento metri dall’Ariston che è il palco di Piazza Colombo», ha infatti dichiarato Amadeus direttamente dal suo nuovo canale TikTok. Tra gli ospiti che si esibiranno nella piazza, ha quindi citato Piero Pelù, la coppia formata da Francesco Renga e Nek, Annalisa, Achille Lauro e La Rappresentante di Lista.

Durante lo spettacolo, ci saranno dunque collegamenti in diretta che permetteranno di rendere più dinamico ed entusiasmante lo spettacolo condotto da Amadeus e Gianni Morandi. L’ingresso sarà totalmente gratuito per chiunque voglia partecipare a questo evento, al fine di ascoltare buona musica e rimanere aggiornati sugli avvenimenti di Sanremo 2023.

Le esibizioni degli artisti sulla nave Costa Smeralda

Come anticipato, il terzo palco sarà collocato sulla Costa Smeralda. Anche da qui ci saranno numerosi collegamenti direttamente con il Teatro dell’Ariston. Tra i principali artisti che si esibiranno sulla nave, il direttore artistico ha citato Salmo, Gué Pequeno, Takagi & Ketra, e Fedez. È opportuno ricordare che, nello storico teatro ligure, Amadeus e Gianni Morandi saranno affiancati da quattro co-conduttrici, che saranno: per la prima e ultima serata Chiara Ferragni, per le altre tre serate Francesca Fagnani, Paola Egonu e Chiara Francini.