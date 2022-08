Nel pieno della stagione estiva, irrompe Sanremo 2023. Il settimanale Chi, infatti, ha pubblicato i primi nomi dei big che dovrebbero partecipare alla prossima edizione del Festival della canzone italiana. Pare che nell’agenda di Amadeus da maggio ci siano i brani di tre nomi forti della musica recente nostrana, oltre a un grande e atteso ritorno. Uno schema che ripercorre quanto visto anche nelle passate edizioni, con artisti del calibro di Orietta Berti, Iva Zanicchi e Massimo Ranieri a tornare sul palco al fianco di giovani promesse della canzone italiana. E tra i nomi che hanno infiammato il web c’è anche quello di un gradito ospite. Si tratta di Fedez, che potrebbe essere al festival, ma non in gara.

#Sanremo2023 in tendenza il 17 agosto. Ferie finite in anticipo. #prefantasanremo — FantaSanremo (@FantaSanremo) August 17, 2022

Sanremo 2023: i primi nomi dei big in gara

Dopo aver annunciato Gianni Morandi come co-conduttore e soprattutto Chiara Ferragni come importante spalla e vero asso nella manica dell’edizione 2023, Amadeus sarebbe pronto a ufficializzare alcuni nomi dei partecipanti. Chi svela che in agenda ci sono big come Annalisa, ormai quasi una veterana del festival, l’apprezzato Tananai e Rocco Hunt, che ha vinto tra le nuove proposte nel 2014. Insieme a loro ci sarebbe anche uno storico nome in grado di riavvicinare alla manifestazione anche un pubblico più longevo (e non solo): Al Bano. Albano Carrisi potrebbe quindi tornare a Sanremo, a sei anni dall’ultima apparizione. Sarebbe la sua undicesima partecipazione da solista, la sedicesima se si contano le performance con Romina Power.

Fedez a Sanremo da ospite

E poi c’è il nodo Fedez. Il rapper sembra a un passo dalla partecipazione, ma fuori concorso. I fan su Twitter commentano la notizia di una possibile apparizione di coppia insieme a Chiara Ferragni. Quest’ultima condurrà al fianco di Amadeus la prima e l’ultima serata del Festival di Sanremo 2023. Se il direttore artistico dovesse puntare proprio sulla forza della coppia, è facile ipotizzare che Fedez parteciperà a una delle due serate in questione. La co-conduzione di Chiara Ferragni non è stata accolta da tutti con lo stesso atteggiamento e sui social c’è stato chi ha criticato la scelta della Rai. A generare indignazione c’è stato il nodo relativo al cachet, che sarebbe di 100mila euro complessivi, cioè 50mila a serata.