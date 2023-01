Sanremo 2023, Mr. Rain: «Parlerò di salute mentale sul palco più importante d’Italia»

La scorsa edizione del Festival di Sanremo Mr. Rain ha partecipato alla serata delle cover con i concorrenti Hu e Mike Highsnob. Ma quest’anno si ripresenta sul palco più importante d’Italia come concorrente, con il brano Supereroi, che parla di salute mentale.

Mr. Rain a Sanremo 2023 con un brano sulla salute mentale

«Faccio fatica a realizzare che salirò sul palco del Festival. È una cosa che ho sognato per un sacco di tempo e sono ancora sotto shock. Ero a casa e non sapevo nulla. Erano giorni che vivevo nell’ansia più totale e l’ho scoperto pure io al TG1. Nel momento in cui Amadeus stava annunciando i primi, è comparsa la schermata per sbaglio con tutti gli autori. Ho visto il mio nome e non ci credevo. Ho fatto un salto di 60 metri. Ho sentito il peso del lavoro di questi ultimi anni e mi ha riempito di una gioia immensa». Così a Fanpage.it il cantante sulla sua presenza alla kermesse, in cui porterà un brano molto sensibile che avrà come argomento centrale le malattie mentali.

«Ci sono momenti in cui il tunnel sembra tutto nero»

Il brano in gara parla di tutti coloro che hanno la forza di chiedere aiuto nonostante le difficoltà che comportano le malattie mentali. Così si è espresso a riguardo: «Mi sono sentito un supereroe, come dico anche nel brano, quando in un momento di difficoltà, dato anche da un percorso cominciato alcuni anni fa, sono riuscito ad accettarmi e a volermi bene. Ho smesso di vergognarmi, di preoccuparmi nel raccontare le mie ansie. Anzi, sto cercando di chiedere aiuto ogni volta che ne ho bisogno e di raccontare le mie emozioni alle persone a cui tengo. Io sono una persona molto chiusa, molto introversa, ho sempre fatto fatica a raccontarmi: ho incominciato a scrivere perché mi aiutava. Nelle canzoni riesco a raccontare quello che faccio fatica a dire: per me è un grande traguardo. Ci sono momenti in cui il tunnel sembra tutto nero, in cui ti senti da solo, invece non è così: lì ti cambia la prospettiva. Impari a respirare di nuovo».