Sanremo 2023, caso Mr. Rain: forse una deroga per far cantare i bambini dopo mezzanotte

Sanremo fa i conti con il caso Mr. Rain. L’exploit del cantante, terzo in classifica dopo la terza serata grazie ai voti della giuria demoscopica e del televoto, ha creato un problema che è un vero unicum nella storia della manifestazione. L’artista si esibisce sul palco dell’Ariston con 7 bambini e proprio loro sono il centro della questione. Se Mr. Rain dovesse rientrare in top 5 anche domani sera, durante la finale, da regolamento dovrebbe esibirsi nuovamente dopo la mezzanotte. Ma dovrebbe farlo da solo: per legge i minori non possono apparire in tv dopo la mezzanotte.

La Rai lavora al problema Mr. Rain: pronta una deroga

E così Mr. Rain potrebbe dover cantare Supereroi, il suo brano, senza i bambini. La Rai sta lavorando per risolvere il problema, o quanto meno aggirarlo. Si pensa a una deroga per superare l’ostacolo, come spiega anche il direttore Stefano Coletta in conferenza stampa: «Stiamo cercando di capire se sia possibile una deroga, con le procedure del ministero del Lavoro». E a parlarne è anche Amadeus, che ha escluso l’utilizzo di un video registrato: «Ne stiamo parlando, lui, però, non può essere penalizzato. Troveremo il modo di fargli fare un’esibizione esattamente nel modo in cui l’ha fatta nelle altre sere, ovvero con tutti i bambini».

Mr. Rain fa boom di follower

Intanto il cantante si gode il successo. Una gioia anche per lui, il terzo posto, visto che lo stesso Mr. Rain ha ammesso il suo stupore, ringraziando i fan sui social. E l’artista esulta anche per i propri profili, che fanno registrare la maggiore crescita di follower tra tutti i talenti in gara. Su Instagram è il cantante cresciuto di più e il più visto sul profilo del Festival. Su TikTok è cresciuto di oltre 55 mila iscritti, con un incremento del 16 per cento. E su Spotify, infine, fa incetta di stream: oltre 900 mila in meno di 24 ore dopo la prima serata. Lui ha dichiarato: «Non so bene come spiegarmi questa risposta credo dipenda dalla magia che si è creata tra me, il coro dei bambini, l’orchestra. E poi perché ho portato un pezzo di me stesso su quel palco. È un sogno che avevo da così tanto e che ora si è realizzato. Come in un film. E stamattina mi sono svegliato con un sorriso».