Sanremo 2023, i Modà: membri, canzoni e storia del gruppo

I Modà sono una band pop-rock di Milano. Nati nel 2002, hanno riscosso un notevole successo nel panorama musicale italiano fino allo stop nel 2016. Con Sanremo 2023, si dichiarano pronti a ritornare sulla scena.

Chi sono i Modà: canzoni e successi

La band è formata da Kekko Silvestre, voce e pianoforte, il compagno di sempre Enrico Zapparoli alla chitarra, Diego Arrigoni alla chitarra elettrica, Stefano Forcella al basso e Claudio Dirani alla batteria. Il gruppo partecipa per la prima volta a Sanremo Giovani nel 2005 con il brano Riesci a innamorarmi e poi nel 2011 con il brano Arriverà in duetto con Emma, arrivando al secondo posto. Il 2011 è l’anno della ribalta per i Modà, che vivono un successo strepitoso con Viva i romantici. L’album vende oltre 450.000 copie in Italia ed è trascinato tra gli altri, dal singolo Come un pittore in duetto con Pau Donés dei Jarabedepalo.

La band ritorna al Festival nel 2013, piazzandosi al terzo posto con Se si potesse non morire riscuotendo molti consensi. Ma, nonostante i successi, la carriera subisce uno stop nel 2016. Dopo il tour che accompagnò l’uscita di Passione maledetta 2.0, Kekko annuncia una pausa temporanea dall’attività musicale che riprenderà nel 2019 con l’uscita del settimo album Testa o croce. Un secondo stop irrompe poi nella loro carriera, questa volta a causa della pandemia.

Il ritorno della band per celebrare i 20 anni di carriera

Il 2022 segna il ritorno ufficiale dei Modà a 20 anni esatti dalla loro nascita, compleanno che è stato festeggiato con un tour nei teatri italiani e con l’uscita di Buona fortuna (parte terza), un album contenente alcuni brani precedenti degli EP omonimi e quattro nuovi inediti, tra cui un duetto con i Tazenda. Questo ultimo lavoro racchiude tutto: l’essere padre, l’amore per la famiglia, i bulli del Web, la paura per il lockdown, il timore di non saper più cantare e la voglia di rimettersi in gioco con il nuovo tour.

Una rinascita che ha portato i Modà di nuovo sul palco dell’Ariston dopo 10 anni con il brano Lasciami scritto da Kekko Silvestre, che lo definisce il testo più sincero che potesse scrivere. Si legge sul sito ufficiale: «La depressione non la puoi raccontare a chi non la conosce ma comunque puoi condividerla con chi l’ha vissuta come te. Per questo ho preso coraggio e ho deciso di condividere quello che ho passato e sto ancora passando…ho capito che bisogna essere forti cercando di cambiare i punti vista… Oltre le paure ci sono le cose più belle».