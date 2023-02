Sanremo 2023, Mengoni vince anche la serata cover e resta primo davanti a Ultimo e Lazza

Il 73esimo Festival di Sanremo è sempre di più la manifestazione di Marco Mengoni. Dopo aver vinto la classifica in tutte e tre le prime serate della kermesse, il cantante si aggiudica anche la serata cover, cantando Let it Be con i Kingdom Choir. Un successo non così tanto scontato in questo caso, visto l’alta qualità di duetti e collaborazioni. Ma la standing ovation dell’Ariston aveva già lanciato un importante segnale in suo favore.

La top 5 della serata cover

Nessuna classifica integrale per la serata cover. Amadeus a inizio serata spiega che al termine delle esibizioni saranno annunciati soltanto i primi 5 classificati: «Gli altri saranno tutti sesti a pari merito». E così arriva la top 5. Mengoni si aggiudica la serata e il premio, che viene consegnato dal governatore della Regione Liguria Giovanni Toti. Secondo posto per Ultimo, grazie al medley con Eros Ramazzotti, mentre chiude il podio Lazza con La fine. Il pubblico rumoreggia, invece, per il quarto posto di Giorgia, che ha cantato insieme ad Elisa due brani famosissimi: Luce e Di sole e d’azzurro. Ci si aspettava di più, mentre a stupire è ancora Mr. Rain, che con Qualcosa di grande chiude in quinta posizione.

La classifica generale

E dopo l’esibizione del vincitore, che canta ancora Let it be, si va alla classifica generale. Mengoni resta saldamente al comando, seguito da Ultimo e da una new entry nel podio: Lazza. Scavalcato Mr. Rain, che perde due posizioni e scivola al quarto posto. Risale Giorgia, che entra in top 5 ed è quinta. Completano le prime 10 posizioni Tananai, Madame, Rosa Chemical, Elodie e Colapesce Dimartino. Tutto invariato in coda, dove Sethu resta il fanalino di coda, dietro Anna Oxa, Will e Shari.