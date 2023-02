Sanremo 2023, Massimo Ranieri ospite la seconda serata: le canzoni più famose

Massimo Ranieri, pseudonimo di Giovanni Calone, è un cantante, attore, conduttore televisivo e showman italiano. Nasce a Napoli nel 1951 e muove i primi passi giovanissimo. A soli 13 anni, con lo pseudonimo di Gianni Rock, incide il suo primo disco e sbarca a New York in tournèe come spalla di Sergio Bruni, occasione che lo spinge a scegliere il nome d’arte “Ranieri” come il principe di Monaco famoso in quegli anni anche per il matrimonio con Grace Kelly. Nel 1968 accompagna a Ranieri il nome Massimo, scelto semplicemente perché era un nome molto conosciuto e facile da ricordare. L’8 febbraio 2023 parteciperà al Festival di Sanremo 2023 in qualità di super ospite.

La biografia e la carriera di Massimo Ranieri

Massimo Ranieri è un’artista completo: è cantante, attore, conduttore televisivo e regista teatrale. Viene notato nel 1964 in un bar dove si stava esibendo e guadagna velocemente il successo. A 15 anni partecipa a Scala Reale, che diventerà poi Canzonissima, con il brano L’amore è una cosa meravigliosa e nel 1967 vince il Cantagiro fra le giovani promesse con Pietà per chi ti ama. Salirà sul palco dell’Ariston per ben 7 volte, la prima delle quali nel 1968 con il brano Da bambino. Da qui per Ranieri comincia l’ascesa. A Canzonissima arriva al secondo posto con Se bruciasse la città e nel 1970 esce il suo primo EP, Massimo Ranieri.

Nel 1988 ritorna a Sanremo dove vince con il brano Perdere l’amore e salirà sul palco l’ultima volta nel 2022 con Lettera al di là dal mare. La 73° edizione del Festival lo vedrà come super ospite in un inedito trio con Morandi e Albano.

Quanto alla carriera cinematografica, ha debuttato al cinema con il Metello accanto a Lucia Bosè ed Ottavia Piccolo per il quale vince il David di Donatello ed il Premio Internazionale della Critica. In seguito ha interpretato svariati film di successo, tra cui La sciantosa accanto ad Anna Magnani e Salvo D’acquisto.

Le canzoni più famose

Tra i suoi brani più noti ci sono, oltre ai già citati Perdere l’amore e Se bruciasse la città: