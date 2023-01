Sanremo 2023, De Filippi: «C’è posta per te chiesta legittimamente dal mio editore»

La conduttrice di C’è posta per te Maria De Filippi ha confermato che il programma continuerà la sua messa in onda anche sabato 11 febbraio, quando ci sarà la finale di Sanremo 2023. Una scelta, quella di mantenere il palinsesto, compiuta legittimamente dall’editore.

Maria De Filippi su C’è posta per te durante Sanremo

«Il mio editore legittimamente ha chiesto che la programmazione di C’è posta per te continuasse normalmente anche durante la settimana del Festival di Sanremo» ha affermato Maria De Filippi. La stessa ha continuato: «Sentir parlare di sfida mi sembra assurdo, sarebbe irragionevole e decisamente presuntuoso da parte mia e di chiunque lo possa pensare. So di lavorare in una televisione privata dove la logica commerciale è importante, ne sono consapevole e la comprendo. Considero Sanremo, al netto di qualsiasi logica di normale programmazione o contro programmazione come dir si voglia, un evento fondamentale per la musica italiana e anche per me».

Mediaset compete con la Rai durante la settimana del Festival

Dopo ben quindici anni, Mediaset ha deciso di non bloccare nessuno dei suoi programmi durante la settimana di Sanremo 2023, mettendo quindi in difficoltà Amadeus. Infatti il presentatore e il direttore artistico dovrà competere con Le iene, il Grande Fratello Vip e C’è posta per te. Quest’ultimo andrà in onda su Canale Cinque in prima serata in contemporanea alla finale della kermesse, in cui ci sarà Chiara Ferragni come co-conduttrice del festival. Poi ci sarà il doppio appuntamento del reality più spiato d’Italia e l’appuntamento settimanale con il format condotto da Belen Rodriguez. Non ci resta dunque che attendere i nuovi sviluppi della programmazione di quest’anno che, dopo oltre un decennio, potrebbe far calare lo share del Festival della Canzone Italiana.