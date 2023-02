Sanremo 2023, Marco Mengoni: biografia, canzoni e vita privata del cantante

Icona pop della musica italiana, Marco Mengoni dopo la vittoria ad X-Factor ha conquistato un successo dopo l’altro. Quest’anno lo rivedremo al Festival di Sanremo 2023, dove è già tra i favoriti.

Marco Mengoni: biografia e canzoni

Marco Mengoni è nato a Ronciglione, un paesino vicino Viterbo, il 25 dicembre 1988. Fin da piccolo ha dimostrato una grande passione per la musica, a 14 anni decide di frequentare una scuola di canto e fu proprio una sua insegnante a notare le sue doti canore. Dopo aver frequentato un corso a Ronciglione si trasferisce a Roma per continuare gli studi e nel 2009 decide di “provarci” partecipando al provino di X-Factor. Le capacità di questo ragazzo vennero notate da Morgan che lo prese nella sua squadra.

Un talento che emerse dalle prime puntate e che lo portò alla vittoria aggiudicandosi un contratto discografico con la Sony Music e la partecipazione diretta al Festival di Sanremo. La vittoria al talent è stata un vero e proprio trampolino di lancio, grazie al quale Mengoni si è affermato successo dopo successo come uno dei maggiori rappresentanti del pop italiano.

I riconoscimenti e la sua vita privata

Tanti i riconoscimenti ottenuti dal cantante. Per esempio, è stato il primo artista italiano ad aver vinto il Best European Act agli MTV Europe Music Awards, premio conquistato due volte nel 2010 e nel 2015. Ha avuto contemporaneamente due album nelle prime dieci posizioni della classifica dei più venduti dell’anno, l’unico artista, con Parole in circolo e Le cose che non ho.

È salito sul palco alla 60° edizione del Festival con il pezzo Credimi ancora, arrivando terzo. Singolo che diventerà disco di platino. Nel 2013 ha preso parte parte per la seconda volta alla kermesse aggiudicandosi la vittoria con il brano L’Essenziale. In questa edizione 2023, dopo 68 dischi di platino, parteciperà con il pezzo Due Vite, un brano che è un invito ad accettare tutto quello che la vita offre senza pensare a cosa dovrebbe o potrebbe essere.

Della sua vita privata si conosce molto poco. L’artista non ama pubblicare dettagli sui social, sappiamo che ama viaggiare, giocare a tennis ed è un grande appassionato di moda. É molto legato alla sua famiglia e al nonno Sestilio, dal quale ha ereditato la passione per la cucina e per la tradizione, imparando da lui a fare la ricotta e la mozzarella.